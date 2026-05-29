Chuyển nhượng 29/05: Barcelona nhắm sao Arsenal, Ruben Dias muốn rời Man City Thị trường chuyển nhượng hè sôi động với việc Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ Piero Hincapie và Ruben Dias đánh tiếng rời Man City để tìm kiếm thử thách mới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu chiến dịch thanh lọc và nâng cấp đội hình. Đáng chú ý nhất là động thái từ phía Barcelona và Manchester City đối với các trụ cột hàng phòng ngự.

Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ Piero Hincapie

Barcelona đang chuẩn bị những bước tiếp cận đầu tiên đối với hậu vệ Piero Hincapie từ Arsenal. Cầu thủ 24 tuổi người Ecuador được đánh giá là nhân tố then chốt để củng cố hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Camp Nou trong mùa giải mới. Hiện tại, phía Arsenal vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng để ngôi sao này ra đi.

Barcelona cân nhắc chiêu mộ Piero Hincapie.

Ruben Dias đánh tiếng rời Manchester City

Trung vệ Ruben Dias đã yêu cầu người đại diện tìm kiếm các bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Ngôi sao 29 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đang nằm trong tầm ngắm của các câu lạc bộ hàng đầu như Paris Saint-Germain, Bayern Munich và Real Madrid. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho hàng thủ của Manchester City nếu thương vụ này xảy ra.

Cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ

Liverpool đang đẩy mạnh đàm phán với RB Leipzig để sớm hoàn tất thương vụ Yan Diomande. Ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà cũng là mục tiêu săn đón của cả Paris Saint-Germain và Manchester City. Trong khi đó, tiền vệ Alex Scott của Bournemouth đang trở thành tâm điểm chú ý của Manchester United và Chelsea sau một mùa giải ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.

Alex Scott được các ông lớn nước Anh săn đón.

Những biến động khác tại Ngoại hạng Anh

Tại London, Crystal Palace đang nỗ lực thuyết phục bộ đôi Adam Wharton và Daichi Kamada ở lại sau chức vô địch Conference League. Ngược lại, West Ham có thể phải chia tay tiền đạo Niclas Fullkrug sau khi đội bóng xuống hạng; chân sút người Đức hiện đang nhận được sự quan tâm từ đội bóng cũ Werder Bremen.

Ở các diễn biến khác, Leeds United đang nhắm tới Tanner Tessmann của Lyon để tăng cường tuyến giữa. Manchester City cũng bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế cho Savinho, người đang được Tottenham Hotspur liên hệ chặt chẽ. Cuối cùng, Sporting Lisbon hy vọng có thể tái ngộ với Joao Palhinha sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn tại Tottenham.