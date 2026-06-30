Chuyển nhượng 30/6: Harry Kane chốt tương lai tại Bayern, Man City thanh lọc đội hình mạnh mẽ Harry Kane quyết định gắn bó lâu dài với Bayern Munich thay vì đến Barcelona, trong khi Manchester City chuẩn bị cuộc cải tổ nhân sự lớn dưới thời HLV Enzo Maresca.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các đại gia châu Âu. Trong khi Bayern Munich thành công trong việc giữ chân biểu tượng hàng công Harry Kane, Manchester City lại đang rục rịch cho một cuộc đại tu đội hình quy mô lớn nhằm tìm kiếm sự tươi mới cho mùa giải tới.

Harry Kane và lời cam kết tại Allianz Arena

Tiền đạo Harry Kane đã chính thức dập tắt những tin đồn về việc gia nhập Barcelona bằng quyết định ký hợp đồng mới với Bayern Munich. Ở tuổi 32, chân sút người Anh vẫn giữ vai trò hạt nhân trong kế hoạch chinh phục danh hiệu của đội bóng xứ Bavaria. Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ đội chủ sân Camp Nou, Kane lựa chọn sự ổn định và tiếp tục hành trình tìm kiếm những danh hiệu lớn cùng đại diện nước Đức.

Harry Kane quyết gắn bó với Bayern Munich. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc đại tu tại Manchester City dưới thời Enzo Maresca

Đáng chú ý, Manchester City đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ sau khi bổ nhiệm tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Nhà cầm quân này được cho là muốn thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng triệt để nhằm thay đổi diện mạo đội hình. Danh sách các cầu thủ có thể phải rời sân Etihad bao gồm những cái tên quan trọng như Ruben Dias, Nathan Ake, Rico Lewis, cùng với Nico Gonzalez và Savinho.

Mục tiêu của đội bóng thành Manchester là tinh giản biên chế và giải phóng quỹ lương để đón về những nhân tố phù hợp hơn với triết lý bóng đá của Maresca trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Cuộc đua giành Sandro Tonali và sự kiên định của Man Utd

Trên thị trường mua sắm, Manchester City đang sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Tottenham để giành chữ ký của tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle. Dù đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest, nửa xanh thành Manchester vẫn khao khát bổ sung chất thép từ tuyển thủ Italy để củng cố khu trung tuyến.

Sandro Tonali được nhiều CLB lớn ở Ngoại hạng Anh theo đuổi. (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Manchester United vừa đưa ra thông điệp cứng rắn trước sự quan tâm của AC Milan dành cho Mason Mount. Đội bóng Italy đã gửi lời đề nghị trị giá 21,5 triệu bảng, nhưng phía Quỷ đỏ khẳng định tiền vệ này vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự và không có ý định bán anh trong kỳ chuyển nhượng này.

Chelsea và những biến động khác tại châu Âu

Tại London, Chelsea đã xác định được phương án thay thế Marc Cucurella, người đang ở rất gần Real Madrid. Hậu vệ trái Pep Chavarria của Rayo Vallecano là mục tiêu hàng đầu được đội chủ sân Stamford Bridge nhắm tới nhờ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng ở tuổi 28.

Một số diễn biến đáng chú ý khác bao gồm: