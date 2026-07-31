Chuyển nhượng 31/7: Man City dẫn đầu đua chữ ký Bouaddi, MU ra giá cho Lewis Hall Man City tiến gần thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille, trong khi MU chuẩn bị gửi đề nghị chính thức cho Lewis Hall của Newcastle.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Manchester City đang tỏ ra ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, trong khi Manchester United chuẩn bị đề nghị chính thức gửi tới Newcastle nhằm sở hữu hậu vệ Lewis Hall.

Man City vượt mặt hàng loạt ông lớn vì Ayyoub Bouaddi

Đội chủ sân Etihad đang tiến hành các buổi đàm phán nâng cao với Lille để sớm hoàn tất thương vụ Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi người Morocco hiện được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất Ligue 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng và tư duy chơi bóng chững chạc.

Để chiếm lợi thế lớn, Manchester City đã phải vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như Arsenal, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich. Sự chủ động này cho thấy quyết tâm làm mới tuyến giữa của nửa xanh thành Manchester.

Man City mạnh tay vì Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh tuyến giữa, Man City cũng đang tính toán phương án gia cố khung gỗ. Đội bóng đã đưa thủ môn Geronimo Rulli của Marseille vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Người gác đền 34 tuổi người Argentina sở hữu bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú, được xem là phương án lý tưởng nhằm thay thế James Trafford.

MU nhắm Lewis Hall cho vị trí hậu vệ

Tại Old Trafford, Manchester United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Newcastle để hỏi mua hậu vệ Lewis Hall. Cầu thủ 21 tuổi này liên tục có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Newcastle, khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ bóng đá Anh.

Lewis Hall được MU săn đón. Ảnh: Getty Images.

Nhằm phòng ngừa kịch bản thương vụ Lewis Hall gặp trở ngại, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cũng đã chủ động tìm kiếm phương án dự phòng. Đội bóng đã đưa Jorge Salinas, cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế Racing Santander, vào tầm ngắm theo dõi.

Fulham duyệt chi 43 triệu bảng thâu tóm bộ đôi Real Madrid

Một trong những bước đi chú ý nhất trên thị trường thuộc về Fulham khi đội bóng này đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi từ Real Madrid. Tiền đạo Gonzalo Garcia (22 tuổi) và tiền vệ Cesar Palacios (21 tuổi) sẽ gia nhập Fulham với tổng mức phí chuyển nhượng 43 triệu bảng.

Hiện Fulham đang chuẩn bị hoàn tất các điều khoản cá nhân cuối cùng trước khi chính thức công bố hai bản hợp đồng chất lượng này.

Những diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng Anh và châu Âu cũng ghi nhận nhiều động thái thương thảo tích cực khác: