Chuyển nhượng 6/4: Real Madrid tự tin chiêu mộ Rodri, MU tìm người kế nhiệm Bruno Fernandes Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động với kế hoạch kích nổ bom tấn Rodri của Real Madrid và động thái tìm kiếm người kế vị Bruno Fernandes tại Manchester United.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những chuyển động đầy toan tính từ các ông lớn. Trong khi Real Madrid đang nỗ lực xây dựng một dải ngân hà mới với những mục tiêu từ Premier League, Manchester United cũng đã bắt đầu lộ trình tìm kiếm nhân tố thay thế cho các trụ cột lâu năm.

Real Madrid và tham vọng sở hữu "linh hồn" của Manchester City

Real Madrid đang ngày càng tự tin vào khả năng sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodri từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố sức mạnh cho tuyến giữa của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, nhất là trong bối cảnh họ cần một nhạc trưởng có khả năng điều tiết lối chơi ở đẳng cấp thế giới. Phía Real tin rằng sức hút từ lịch sử và danh tiếng của CLB sẽ đủ sức thuyết phục Rodri rời sân Etihad sau nhiều năm gặt hái thành công cùng Pep Guardiola.

Rodri có thể đến Real.

Không dừng lại ở đó, Real Madrid cũng đang tích cực tìm kiếm phương án thay thế lâu dài cho lão tướng Dani Carvajal. Diogo Dalot của Manchester United hiện là cái tên hàng đầu trong danh sách rút gọn. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có những bước tiến vượt bậc về tư duy chiến thuật và khả năng hỗ trợ tấn công, khiến anh trở thành mục tiêu lý tưởng cho hành lang cánh phải tại Bernabeu. Ngoài Dalot, đội bóng hoàng gia còn để mắt tới Josip Stanisic của Bayern Munich như một phương án dự phòng chất lượng.

Manchester United: Bruno Fernandes và gợi ý về người kế vị

Tại sân Old Trafford, đội trưởng Bruno Fernandes đã có động thái gây chú ý khi tiến cử người đàn em đồng hương Mateus Fernandes (hiện khoác áo West Ham United) như một người kế vị tiềm năng. Mateus Fernandes đang có phong độ ấn tượng tại Premier League, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn nhờ khả năng bao quát sân và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Dù nhận được sự tiến cử từ ngôi sao số một đội bóng, ban lãnh đạo Manchester United hiện vẫn tỏ ra thận trọng. Theo nguồn tin từ The Mirror, Quỷ đỏ chưa xem Mateus Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm mùa hè này, khi họ còn nhiều vị trí trọng yếu khác cần bổ sung ngân sách.

Mateus Fernandes có thể thay Bruno ở MU?

Cuộc chiến giá cả tại Arsenal và Barcelona

Newcastle United đã chính thức phát đi thông điệp cứng rắn tới Arsenal trong thương vụ Anthony Gordon. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh quyết định đặt mức giá lên tới 109,5 triệu USD cho ngôi sao tấn công của mình. Đây được xem là động thái nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của "Chích chòe".

Trong khi đó, Barcelona đang nỗ lực đàm phán với Atletico Madrid để đưa tiền đạo Julian Alvarez về sân Camp Nou. Tuy nhiên, rào cản tài chính vẫn là bài toán khó giải với đội bóng xứ Catalan. Barca khẳng định sẽ không chi trả vượt quá 50 triệu Euro cho tiền đạo người Argentina, trong khi Atletico Madrid đang yêu cầu mức phí cao gấp đôi con số này để giải phóng hợp đồng cho ngôi sao của họ.

Liverpool và kế hoạch thanh lọc lực lượng diện rộng

Liverpool dưới triều đại mới đang sẵn sàng cho một cuộc đại tu đội hình. Theo các nguồn tin từ Anh và Ý, The Kop sẵn sàng chia tay hàng loạt cái tên như Federico Chiesa, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister và Joe Gomez để tái đầu tư. Mục tiêu trọng điểm của họ là Nicolo Barella từ Inter Milan. Liverpool hy vọng có thể dùng Chiesa như một phần trong thỏa thuận trao đổi để giảm bớt mức phí chuyển nhượng được định giá khoảng 69,2 triệu USD cho tiền vệ người Ý.

Ở một diễn biến khác, Inter Milan cũng đang chuẩn bị cho sự ra đi của Alessandro Bastoni (người đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona). Đội bóng thành Milan đã xác định Riccardo Calafiori của Arsenal là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Juventus trong thương vụ này.