Chuyển nhượng 8/6: Darwin Nunez muốn tái hợp Liverpool, Juventus và Man City tranh Brahim Diaz Tiền đạo Darwin Nunez đang nỗ lực rời Saudi Arabia để trở lại Anfield trong sự cạnh tranh của Chelsea và Barcelona, trong khi Real Madrid đối mặt áp lực giữ chân Brahim Diaz.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi Darwin Nunez, chân sút hiện thuộc biên chế Al Hilal, bày tỏ nguyện vọng chấm dứt hợp đồng sớm để quay lại môi trường đỉnh cao tại châu Âu. Theo Mundo Deportivo, Liverpool hiện là ưu tiên hàng đầu của tiền đạo này, song đội chủ sân Anfield sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Chelsea và Barcelona.

Nunez từng có thời gian đáng nhớ tại Liverpool.

Cuộc đua giành chữ ký Brahim Diaz và Darwin Nunez

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Brahim Diaz đang trở thành tâm điểm chú ý. Juventus, dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti, đang xem tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid là nhân tố then chốt để nâng cấp hàng công. Tuy nhiên, đại diện Serie A đang vấp phải sự cạnh tranh từ Manchester City. Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn, Diaz được cho là vẫn ưu tiên ở lại sân Santiago Bernabeu để chứng tỏ năng lực.

Trong khi đó, Barcelona cũng đang cân nhắc chiêu mộ Nunez như một phương án dự phòng chất lượng. Đội bóng xứ Catalonia hiện đang ưu tiên mục tiêu Julian Alvarez từ Atletico Madrid, nhưng sự đa năng và kinh nghiệm của Nunez tại La Liga trước đây khiến anh trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua.

Chiến lược trẻ hóa của Barcelona và sự kiên định của PSG

Bên cạnh các ngôi sao đã thành danh, Barcelona đang tích cực săn đón những tài năng trẻ khắp châu Âu. Hai cái tên mới nhất lọt vào danh sách theo dõi của đội chủ sân Camp Nou là Lennart Karl (Bayern Munich) và Lewis Miley (Newcastle United). Karl vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Bundesliga, trong khi Miley gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hàng tiền vệ lẫn hàng phòng ngự.

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã gửi đi thông điệp đanh thép tới các đối tác. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG sẽ từ chối mọi lời đề nghị dành cho bộ đôi Joao Neves và Vitinha. Ban lãnh đạo đội bóng thành Paris khẳng định đây là hai hạt nhân không thể chạm tới trong kế hoạch phát triển dài hạn của CLB.

PSG quyết giữ chân Vitinha và Neves.

Biến động nhân sự tại Liverpool và Arsenal

Liverpool đang cân nhắc một quyết định quan trọng liên quan đến Cody Gakpo. Tiền đạo 27 tuổi hiện nằm trong tầm ngắm của Tottenham, Aston Villa và Atletico Madrid. Đáng chú ý, The Kop có thể sử dụng Gakpo như một phần trong thỏa thuận trao đổi để chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig – người được quy hoạch thay thế vị trí của Mohamed Salah trong tương lai.

Tại London, Arsenal đã đạt được bước tiến lớn trong thương vụ Jeremy Monga. Cầu thủ chạy cánh của Leicester City đã đồng ý các điều khoản cá nhân với "Pháo thủ". Ở chiều ngược lại, Arsenal đã từ chối lời đề nghị từ Besiktas dành cho Leandro Trossard, khẳng định ngôi sao người Bỉ vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự của đội bóng mùa tới.

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