Chuyển nhượng bóng đá 4/5: Liverpool nhắm người thay Salah, Barca bế tắc vụ Ferran Torres Thị trường chuyển nhượng châu Âu sôi động với tâm điểm là tài năng trẻ Bradley Barcola lọt tầm ngắm Liverpool, trong khi Barcelona đối mặt bài toán nan giải về tương lai Ferran Torres.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các ông lớn. Liverpool và Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Bradley Barcola từ PSG, trong khi Barcelona đối mặt với nguy cơ mất trắng trụ cột trên hàng công. Những diễn biến này hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động tại cả Ngoại hạng Anh lẫn La Liga.

Liverpool và Arsenal cạnh tranh chữ ký Bradley Barcola

Liverpool đang ráo riết tìm kiếm phương án dài hạn để thay thế Mohamed Salah, và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain đã nổi lên như một mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ trẻ này đã có một mùa giải bùng nổ với 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Sức trẻ và khả năng đột phá của Barcola được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công của cả Liverpool lẫn Arsenal.

Mặc dù Barcola còn hợp đồng với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đến năm 2028, nhưng những biến động thượng tầng tại PSG có thể mở ra cơ hội cho các đội bóng Anh. Cả hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đều đang theo dõi sát sao mọi động thái từ phía Paris để sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức nếu có tín hiệu bật đèn xanh.

Barcelona bế tắc trong việc giữ chân Ferran Torres

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang rơi vào tình thế khó khăn với trường hợp của Ferran Torres. Tiền đạo 26 tuổi này đã đóng góp tới 20 bàn thắng sau 46 lần ra sân mùa này, chứng minh tầm quan trọng trong đội hình của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hiện đang rơi vào trạng thái đóng băng khi cầu thủ này tiến gần đến năm cuối của thỏa thuận.

Các nguồn tin từ AS cho biết, Barcelona dường như đã không còn coi việc gia hạn với Torres là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh khó khăn tài chính. Ngược lại, phía cầu thủ cũng đang có ý định chờ đợi để ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau, một kịch bản mà Barca chắc chắn không hề mong muốn.

Real Madrid giữ lập trường cứng rắn với các tài năng trẻ

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng có những thông tin đáng chú ý về nhân sự. Real Madrid đã áp mức giá lên tới 60 triệu euro cho Gonzalo Garcia, tiền đạo 22 tuổi dù không thường xuyên đá chính kể từ tháng 3 nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khắp châu Âu. Đồng thời, Los Blancos khẳng định không có ý định để Endrick rời đi, bất chấp sự chèo kéo từ Chelsea và Arsenal. Tiền đạo 19 tuổi vẫn là một phần cốt lõi trong kế hoạch phát triển dài hạn của câu lạc bộ.

Bayern Munich ưu tiên gia hạn với Harry Kane

Tại Bundesliga, Bayern Munich đang chuẩn bị các bước để giữ chân Harry Kane lâu hơn nữa. Tiền đạo người Anh đã cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời và hiệu suất ghi bàn ổn định kể từ khi chuyển đến từ Tottenham. Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến năm 2027, Hùm xám xứ Bavaria vẫn muốn sớm cam kết tương lai lâu dài với chân sút chủ lực của mình.

Các chuyển động quan trọng khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ đáng chú ý khác liên quan đến các đội bóng lớn: