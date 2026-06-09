Chuyển nhượng Elliot Anderson: Man City bế tắc về giá, Man Utd rình rập cú 'lật kèo' kỷ lục Nottingham Forest kiên quyết yêu cầu mức giá vượt ngưỡng 105 triệu bảng cho Elliot Anderson, tạo ra rào cản tài chính khiến Man City chưa thể chốt đơn và mở ra cơ hội cho Man Utd.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến một chương mới đầy kịch tính trong cuộc đối đầu giữa hai nửa đỏ và xanh thành Manchester. Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn vào Elliot Anderson, ngôi sao 23 tuổi thuộc biên chế Nottingham Forest, người đang khiến cả hai đại gia nước Anh phải khao khát sở hữu.

Anderson lọt vào tầm ngắm của hai đội bóng thành Manchester.

Rào cản 100 triệu bảng và lập trường của Nottingham Forest

Mặc dù Man City hiện đang nắm giữ lợi thế nhất định khi đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với tuyển thủ người Anh, nhưng thương vụ này vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khoảng cách quá lớn về mặt định giá giữa nhà đương kim vô địch Premier League và Nottingham Forest.

Ban lãnh đạo Nottingham Forest tỏ ra vô cùng cứng rắn khi khẳng định giá trị của Anderson phải vượt quá con số 100 triệu bảng. Thậm chí, đội bóng này muốn mức phí chuyển nhượng phải phá vỡ kỷ lục 105 triệu bảng mà Arsenal từng chi trả cho Declan Rice. Hiện tại, lời đề nghị của Man City vẫn đang thấp hơn yêu cầu của Forest khoảng 20 triệu bảng, bất chấp việc The Citizens sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình.

Chiến lược của Man Utd và cuộc tái thiết hàng tiền vệ

Chính sự bế tắc trong đàm phán giữa Man City và Forest đã tiếp thêm động lực cho Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford khẳng định họ chưa từ bỏ cuộc đua và đang liên tục thảo luận nội bộ để chờ đợi thời cơ. Ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester tin rằng kịch bản có thể đảo chiều nếu đối thủ không thể san lấp khoảng cách về tài chính trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh.

Với phẩm chất kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thể hình lý tưởng và kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh, Anderson được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết của Quỷ đỏ. Hàng tiền vệ của Man Utd đang trải qua biến động lớn khi lão tướng Casemiro ra đi, giúp giải phóng đáng kể quỹ lương, trong khi tương lai của Manuel Ugarte vẫn còn bỏ ngỏ.

Anderson được BLĐ MU nhắm đến để thay cho Casemiro.

Tham vọng của Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng

Sự chuẩn bị nghiêm túc của Man Utd không chỉ dừng lại ở Anderson. Câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận với Ederson từ Atalanta và đang tích cực đàm phán chiêu mộ Matheus Fernandes của West Ham. Việc đội ngũ tuyển trạch lên kế hoạch mang về tới ba tiền vệ mới cho thấy Anderson là mục tiêu tối quan trọng trong danh sách rút gọn.

Trong khi Man City vẫn đang nỗ lực ép giá đối tác, Man Utd đã gửi đi thông điệp rõ ràng về việc sẵn sàng nhảy vào cuộc đua. Khoảng cách tài chính chưa thể san lấp giữa Forest và nửa xanh thành Manchester chính là cơ sở để người hâm mộ Quỷ đỏ tin vào một bước ngoặt quyết định trong những ngày tới.