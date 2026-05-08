Chuyển nhượng ngày 5/8: Chelsea sẵn sàng chi 60 triệu euro, MU đưa Gibbs-White vào tầm ngắm Chelsea cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng của Diogo Costa, trong khi MU chuẩn bị phương án Morgan Gibbs-White phòng trường hợp chia tay Bruno Fernandes.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động chiến thuật lớn từ các đại gia Premier League. Trong nỗ lực củng cố bộ khung nhân sự, cả Chelsea lẫn Manchester United đều đang xúc tiến những mục tiêu then chốt để giải quyết bài toán ở hai vị trí cực kỳ trọng yếu: người gác đền và nhạc trưởng khu trung tuyến.

Chelsea gia tăng sức ép thương vụ Diogo Costa

Vị trí thủ môn từ lâu đã trở thành bài toán chiến thuật cần lời giải triệt để tại The Blues. Đội bóng thành London hiện cân nhắc nghiêm túc khả năng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro (tương đương 51 triệu bảng) để sở hữu chữ ký của Diogo Costa từ Porto. Người gác đền 26 tuổi người Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ không gian và kỹ năng chơi chân hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu kiểm soát bóng từ tuyến dưới.

Đáng chú ý, cơ hội cho Chelsea trở nên rõ ràng hơn sau khi Manchester United chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Costa. Việc không còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp đội chủ sân Stamford Bridge nắm hoàn toàn thế chủ động trong quá trình đàm phán cá nhân cũng như kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng.

Costa là thủ thành chất lượng. Ảnh: Getty Images.

Manchester United lập kế hoạch dự phòng cho Bruno Fernandes

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang rốt ráo xây dựng phương án cho khu vực trung tuyến. Đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ đã đưa Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest vào danh sách ưu tiên hàng đầu cho vị trí số 10. Tiền vệ 26 tuổi người Anh sở hữu khả năng sáng tạo, nhãn quan chiến thuật cùng nguồn năng lượng dồi dào, tỏ ra rất phù hợp với định hướng tái thiết của đội chủ sân Old Trafford nếu Bruno Fernandes quyết định ra đi.

Nhà ban lãnh đạo Manchester United đang chuẩn bị bước tiếp theo để tiếp cận Nottingham Forest nhằm tìm kiếm thỏa thuận chung. Sự thăng tiến ổn định của Gibbs-White tại Premier League được xem là bảo chứng cho khả năng thích nghi nhanh chóng nếu gia nhập môi trường áp lực cao như Old Trafford.

Morgan Gibbs-White có thể thay Bruno ở MU? Ảnh: Getty Images.

Kích hoạt hiệu ứng domino thương vụ Savinho

Bên cạnh hai thương vụ bom tấn trên, các đòn bẩy chuyển nhượng tại Anh đang tạo ra chuỗi hiệu ứng domino đáng chú ý. Tottenham Hotspur đã liên hệ trực tiếp với Manchester City để đàm phán về trường hợp của tiền đạo cánh Savinho. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil được xem là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp khả năng khoan phá hành lang biên của Spurs.

Nếu Tottenham thuyết phục thành công Man City nhượng lại Savinho, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch tiếp cận tiền đạo Pedro Neto bên phía Chelsea. Bên cạnh đó, Tottenham cũng theo sát tình hình của chân sút Nicolas Jackson. Tiền đạo 25 tuổi người Senegal hiện được Chelsea định giá khoảng 65 triệu bảng.

Các diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Bàn cờ chuyển nhượng châu Âu còn ghi nhận hàng loạt động thái gấp rút từ nhiều CLB lớn: