Chuyển nhượng sáng 10/4: Chelsea đại chiến MU vì Rogers, Juventus muốn có Alisson Cuộc đua giành chữ ký Morgan Rogers giữa các đại gia Ngoại hạng Anh và Bayern Munich đang nóng dần lên, trong khi Juventus tự tin đưa Alisson Becker trở lại Serie A.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu kích hoạt các kế hoạch nhân sự quan trọng. Tâm điểm của sự chú ý đang dồn về Morgan Rogers của Aston Villa và tương lai của thủ thành Alisson Becker tại Anfield.

Cuộc đua giành chữ ký Morgan Rogers: Chelsea, MU và Bayern nhập cuộc

Arsenal, Manchester United và Chelsea đã đồng loạt tái khởi động nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Morgan Rogers từ Aston Villa. Ngôi sao 23 tuổi đang trở thành món hàng hot trên thị trường sau những màn trình diễn bùng nổ trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sự đa năng và tiềm năng phát triển của Rogers được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng của các đội bóng lớn.

Đáng chú ý, Bayern Munich cũng đã chính thức gia nhập cuộc đua này. Gã khổng lồ nước Đức đánh giá cực cao khả năng đột biến của tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa và sẵn sàng đặt lên bàn cân một lời đề nghị hấp dẫn. Sự xuất hiện của Bayern khiến các đội bóng Anh đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ chân tài năng này ở lại Premier League.

Tương lai Alisson Becker và niềm tin tại Liverpool

Tại Italy, Juventus đang bày tỏ sự tự tin lớn trong việc thuyết phục Alisson Becker chia tay Liverpool. Thủ thành 33 tuổi được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị để quay trở lại môi trường Serie A thi đấu. Đội bóng thành Turin đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm sớm hoàn tất thương vụ để củng cố hàng phòng ngự cho mùa giải mới.

Dù đối mặt với tin đồn chia tay trụ cột, ban lãnh đạo Fenway Sports Group (FSG) vẫn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào HLV Arne Slot. Bất chấp thất bại gần đây trước PSG tại Champions League, chiến lược gia 47 tuổi vẫn được xác định là nhân tố then chốt trong kế hoạch phát triển dài hạn của Liverpool tại Anfield.

Diễn biến đáng chú ý từ Chelsea và Real Madrid

Trong một diễn biến khác, tiền vệ Enzo Fernandez đã chính thức gửi lời xin lỗi đến câu lạc bộ Chelsea sau những phát ngôn gây tranh cãi về Real Madrid khi đang làm nhiệm vụ tại tuyển Argentina. Động thái kịp thời của ngôi sao 25 tuổi cùng người đại diện đã giúp xoa dịu căng thẳng trong phòng thay đồ The Blues.

Về phía Real Madrid, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang đẩy mạnh đàm phán để chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi người Pháp cũng là mục tiêu theo đuổi sát sao của Liverpool, báo hiệu một cuộc cạnh tranh tài chính gắt gao sắp tới.

