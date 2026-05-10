Chuyển nhượng sáng 10/5: Atletico Madrid áp sát Joao Gomes, Liverpool nhắm Emiliano Martinez Atletico Madrid tiến gần thỏa thuận sở hữu Joao Gomes từ Wolves. Liverpool cân nhắc Emiliano Martinez là phương án thay thế nếu Alisson Becker rời Anfield.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên với những diễn biến bất ngờ từ các đội bóng lớn. Tâm điểm chú ý dồn về Atletico Madrid khi đại diện La Liga chuẩn bị hoàn tất một thương vụ quan trọng, trong khi Liverpool bắt đầu lên phương án dự phòng cho vị trí gác đền.

Atletico Madrid tiến sát chữ ký của Joao Gomes

Atletico Madrid đang ở rất gần việc đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Joao Gomes từ câu lạc bộ Wolves. Tuyển thủ Brazil 25 tuổi này đã trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của huấn luyện viên Diego Simeone nhằm tăng cường chất thép cho tuyến giữa. Đáng chú ý, Gomes vốn là mục tiêu theo đuổi sát sao của cả Arsenal lẫn Manchester United trong suốt thời gian qua.

Theo nguồn tin từ Sun, việc Atletico Madrid tiến nhanh trong cuộc đàm phán này khiến hai ông lớn của Ngoại hạng Anh đối mặt với nguy cơ cao bỏ lỡ một quân bài chất lượng. Sự xuất hiện của Gomes được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của đội bóng Tây Ban Nha.

Liverpool và phương án Emiliano Martinez

Tại Anh, Liverpool đang chuẩn bị cho kịch bản thiếu vắng Alisson Becker. Đội ngũ tuyển trạch của sân Anfield đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thủ thành Emiliano Martinez của Aston Villa. Tuyển thủ Argentina 33 tuổi được đánh giá là một trong những thủ môn bản lĩnh nhất thế giới hiện nay sau những thành công vang dội trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Nguồn tin từ Tuttojuve cho biết Liverpool xem Martinez là sự thay thế lý tưởng nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh. Nếu Alisson quyết định chia tay đội bóng để tìm kiếm thử thách mới, việc chiêu mộ Martinez sẽ giúp "The Kop" duy trì sự ổn định tối đa trong khung gỗ.

Cuộc đua giành Josko Gvardiol và tương lai Luis Enrique

Tại Manchester City, tương lai của hậu vệ Josko Gvardiol đang trở thành tâm điểm khi Bayern Munich và Real Madrid đồng loạt có động thái tiếp cận. Cầu thủ người Croatia hiện 34 tuổi và đang có phong độ ổn định tại Etihad. Theo Teamtalk, hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đã chủ động liên hệ với người đại diện của Gvardiol để tìm hiểu về tình trạng hợp đồng, sẵn sàng tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt trên bàn đàm phán.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain đang tiến tới những bước cuối cùng để giữ chân huấn luyện viên Luis Enrique. Theo Sunday Mirror, chiến lược gia 56 tuổi người Tây Ban Nha dự kiến sẽ ký bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Ban lãnh đạo PSG hoàn toàn tin tưởng vào định hướng chuyên môn mà Enrique đang xây dựng tại sân Công viên các Hoàng tử.

Arsenal sẵn sàng để Ethan Nwaneri gia nhập Chelsea

Ở một diễn biến khác, Arsenal được cho là sẵn lòng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền đạo trẻ Ethan Nwaneri. Tài năng 19 tuổi này hiện đang nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ đối thủ cùng thành phố là Chelsea. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal sẵn sàng tạo điều kiện để Nwaneri ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè nếu nhận được một mức giá hợp lý, nhằm giúp cầu thủ này có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp đỉnh cao.