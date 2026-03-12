Chuyển nhượng sáng 12/3: MU nhắm đá tảng Murillo, Arsenal săn đón Tino Livramento Manchester United đưa trung vệ Murillo vào tầm ngắm, Arsenal cạnh tranh chữ ký Tino Livramento trong khi tương lai Joshua Zirkzee và Jeremy Doku lung lay.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang dần nóng lên khi các ông lớn bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược cho mùa hè 2024. Manchester United và Arsenal hiện là hai đội bóng hoạt động năng nổ nhất trong việc tìm kiếm các nhân sự chất lượng cho hàng phòng ngự.

Manchester United và kế hoạch gia cố hàng thủ với Murillo

Manchester United đã bắt đầu triển khai các kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải tới, với trọng tâm là vị trí trung vệ. Theo nguồn tin từ i paper, Murillo - hậu vệ người Brazil thuộc biên chế Nottingham Forest - đã chính thức lọt vào danh sách rút gọn các mục tiêu tiềm năng của đội chủ sân Old Trafford. Sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ này tại City Ground đang thu hút sự chú ý lớn từ ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Murillo đang trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự mới, tương lai của hàng công Manchester United cũng đang đối mặt với biến động. Tiền đạo Joshua Zirkzee được cho là đang quyết tâm rời sân Old Trafford vào mùa hè này. Động thái này xuất phát từ việc câu lạc bộ từng ngăn cản anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Arsenal và cuộc đua giành các tài năng trẻ

Arsenal đang thể hiện tham vọng lớn trong việc làm mới hành lang cánh. Đội bóng thành London đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị chính thức cho Tino Livramento của Newcastle. Theo Telegraph, hậu vệ cánh người Anh hiện vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng quá năm 2028 với đội bóng vùng Đông Bắc, mở ra cơ hội lớn cho Pháo thủ.

Arsenal đang cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ hậu vệ Tino Livramento từ Newcastle.

Không chỉ dừng lại ở Livramento, Arsenal còn đang cạnh tranh gắt gao với Liverpool để giành chữ ký của Finn Jeltsch, hậu vệ thuộc đội tuyển U21 Đức của CLB Stuttgart. Ngoài ra, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Aston Villa cũng đang diễn ra căng thẳng vì Julian Brandt. Tiền vệ của Borussia Dortmund sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, biến anh thành món hời trên thị trường.

Những chuyển động đáng chú ý tại Man City, West Ham và Juventus

Tại Manchester City, tương lai của Jeremy Doku đang bị đặt dấu hỏi lớn. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ yêu cầu những đảm bảo về vị trí và tương lai dài hạn tại Etihad, trong bối cảnh Atletico Madrid đang theo dõi sát sao tình hình. Ngược lại, tại West Ham, đội bóng này muốn mua đứt Axel Disasi từ Chelsea nếu trụ hạng thành công, nhưng họ yêu cầu một mức giá thấp hơn con số 38,8 triệu bảng mà The Blues từng chi ra.

Tại Ý, Juventus đang đẩy mạnh chiến lược chiêu mộ các ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng để tối ưu hóa ngân sách. Bà đầm già đang ráo riết săn đón Bernardo Silva từ Man City và Leon Goretzka của Bayern Munich. Bên cạnh đó, trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth cũng nằm trong tầm ngắm của đội bóng thành Turin khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn.

Trong một diễn biến khác tại Bundesliga, Felix Nmecha đã quyết định cam kết tương lai lâu dài với Borussia Dortmund bằng một bản hợp đồng mới đến năm 2030, dập tắt những tin đồn liên quan đến việc chuyển tới Manchester United.