Chuyển nhượng sáng 17/7: Inter Milan săn bộ đôi Tottenham, Arsenal nhắm Ezri Konsa Inter Milan đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Cristian Romero và Djed Spence từ Tottenham. Trong khi đó, Arsenal nhắm trung vệ Ezri Konsa còn Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Kaishu Sano.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm của phiên chợ sáng nay đổ dồn về Milan và London, nơi Inter Milan đang nỗ lực thực hiện một thương vụ kép từ Tottenham Hotspur, trong khi các đại gia Premier League như Arsenal và Liverpool cũng không hề kém cạnh trong việc gia cố đội hình.

Inter Milan "tổng tấn công" hàng thủ Tottenham

Đội bóng đương kim vô địch Serie A, Inter Milan, đang thể hiện tham vọng bảo vệ ngôi vương bằng cách nhắm đến những sự bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự. Theo báo chí Italy, mục tiêu hàng đầu của Nerazzurri lúc này là bộ đôi Djed Spence và Cristian Romero thuộc biên chế Tottenham Hotspur.

Cristian Romero, nhà vô địch World Cup 2022, được xem là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm đẳng cấp hàng thủ Inter. Trong khi đó, Djed Spence là phương án trẻ hóa hành lang cánh đầy tiềm năng. Ban lãnh đạo Inter Milan đang làm việc tích cực để sớm đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với đội bóng thành London.

Cristian Romero nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Ảnh: Getty Images

Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Kaishu Sano

Tại Anh, Liverpool đang cho thấy sự quyết tâm trong việc làm mới tuyến giữa. Đội chủ sân Anfield hiện dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Kaishu Sano từ câu lạc bộ Mainz. Để sở hữu ngôi sao đang lên của bóng đá Nhật Bản, The Kop sẵn sàng chi ra con số lên tới 60 triệu euro.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng khi Liverpool phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal, Tottenham và Dortmund. Bên cạnh đó, đội bóng của tân HLV Arne Slot cũng đã liên hệ với Bournemouth để đặt vấn đề chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil, Rayan, nhằm xây dựng kế hoạch dài hạn cho hàng công.

Arsenal và kế hoạch nâng cấp hàng thủ với Ezri Konsa

Arsenal đang tìm kiếm những phương án đảm bảo chiều sâu cho đội hình để cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của HLV Mikel Arteta là trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa. Konsa được đánh giá cao nhờ sự ổn định và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại Ngoại hạng Anh, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho khu vực trung tâm hàng phòng ngự Pháo thủ.

Ezri Konsa được Arsenal quan tâm. Ảnh: Getty Images

Newcastle và các tân binh tiềm năng khác

Newcastle United đang tập trung vào việc trẻ hóa khung gỗ khi tiến hành đàm phán với hai thủ môn trẻ triển vọng là Carl Rushworth (Brighton) và James Trafford (Manchester City). Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

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