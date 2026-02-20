Chuyển nhượng sáng 20/2: PSG thăm dò Erling Haaland, Barca săn đón Bernardo Silva Thị trường chuyển nhượng châu Âu dậy sóng khi PSG tiếp cận Erling Haaland, trong khi Barcelona nỗ lực chiêu mộ Bernardo Silva và thắt chặt quản lý tài năng trẻ.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính từ các đội bóng hàng đầu. Từ việc gã nhà giàu nước Pháp PSG đặt vấn đề với Erling Haaland đến kế hoạch cải tổ nhân sự mạnh mẽ tại Manchester United và Barcelona, tất cả hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động.

PSG thăm dò Erling Haaland và tham vọng tại sân Parc des Princes

Paris Saint-Germain đã chính thức gửi lời đề nghị thăm dò về tình hình tương lai dài hạn của tiền đạo Erling Haaland tại Manchester City. Dù chân sút người Na Uy được cho là ưu tiên Tây Ban Nha nếu quyết định rời Etihad, động thái này cho thấy PSG vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một biểu tượng mới cho hàng công.

Erling Haaland được Paris Saint-Germain quan tâm.

Barcelona: Mục tiêu Bernardo Silva và bài học từ tài năng trẻ

Tại Tây Ban Nha, Barcelona cùng Atletico Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Bernardo Silva khi hợp đồng của anh với Manchester City sắp đáo hạn. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Juventus và Monaco trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Bernardo Silva nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Đáng chú ý, Barcelona cũng đã thắt chặt các điều khoản giải phóng hợp đồng cho những cầu thủ trẻ. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đội bóng xứ Catalan mất tài năng trẻ Dro Fernandez vào tay PSG với giá chỉ 8,2 triệu euro vào tháng trước.

Biến động nhân sự tại Ngoại hạng Anh

Manchester United đã lên kế hoạch chấp nhận các lời đề nghị dành cho Mason Mount trong kỳ chuyển nhượng tới. Tiền vệ người Anh hiện không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford. Ở một diễn biến khác, Tottenham Hotspur đứng trước nguy cơ mất cả Cristian Romero và Conor Gallagher nếu đội bóng này phải xuống hạng vào cuối mùa giải.

Trong khi đó, ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon của Newcastle khẳng định anh sẽ phớt lờ những tin đồn liên quan đến Liverpool hay Arsenal để tập trung cho sự nghiệp tại Chích chòe. Về vị trí gác đền, thủ thành James Trafford của Manchester City đang ưu tiên việc chuyển đến Aston Villa hơn là gia nhập Newcastle United.

Những chuyển động khác trên thị trường quốc tế

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dự kiến sẽ ký hợp đồng gia hạn thêm 4 năm trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Brazil. Đây là thông tin quan trọng xác định tương lai của Selecao trong những năm tới.

Tại Pháp, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia này là Olivier Giroud đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp tại Lille sau khi phong độ có dấu hiệu sa sút. Ở bên kia đại dương, Philippe Coutinho đang tìm đường sang Mỹ thi đấu cho LA Galaxy sau khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Vasco da Gama tại Brazil.