Chuyển nhượng sáng 20/6: Liverpool bị hét giá 113 triệu bảng, Tottenham săn 'bom tấn' 100 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng Premier League dậy sóng khi RB Leipzig từ chối đề nghị khổng lồ của Liverpool cho Yan Diomande, trong khi Tottenham nhắm đến Adam Wharton với mức giá kỷ lục.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những con số điên rồ khi các đội bóng lớn tại Premier League bắt đầu kích hoạt các kế hoạch nâng cấp đội hình. Tâm điểm sáng nay đổ dồn về Liverpool và Tottenham với những thương vụ tiềm năng có tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu bảng.

Liverpool và bài toán 113 triệu bảng cho 'viên ngọc' Yan Diomande

Liverpool vừa nhận một gáo nước lạnh từ RB Leipzig trong nỗ lực trẻ hóa hàng công. Đội bóng vùng Merseyside đã gửi lời đề nghị trị giá 87 triệu bảng dành cho Yan Diomande, nhưng đại diện nước Đức đã thẳng thừng từ chối. Leipzig được cho là đang giữ lập trường cực kỳ cứng rắn khi yêu cầu con số lên tới 113 triệu bảng cho ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà.

Không dễ để Liverpool có được Yan Diomande trước sự cứng rắn từ phía RB Leipzig.

Diomande đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu với tốc độ và khả năng xuyên phá ấn tượng. Tuy nhiên, mức giá mà Leipzig đưa ra đang thách thức giới hạn tài chính của The Kop. Ban lãnh đạo Liverpool hiện đang cân nhắc liệu có nên phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để sở hữu chữ ký này hay không.

Tottenham quyết chi đậm cho Adam Wharton

Tại London, Tottenham cũng đang thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới Adam Wharton của Crystal Palace. Tiền vệ 22 tuổi người Anh đã có một mùa giải bùng nổ, trở thành linh hồn trong lối chơi của Palace và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Ange Postecoglou.

Wharton đang là nhân tố quan trọng mà Tottenham muốn đưa về để củng cố tuyến giữa.

Mức giá 100 triệu bảng mà Crystal Palace đặt ra cho Wharton là một rào cản không nhỏ. Tuy nhiên, Tottenham sẵn sàng đàm phán để sớm hoàn tất thương vụ này nhằm tránh sự cạnh tranh từ các đối thủ khác. Wharton được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái của "Gà trống".

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Bên cạnh hai thương vụ đình đám trên, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp khác:

Mason Greenwood: Tottenham đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này. Trong khi đó, AS Roma đang nỗ lực đàm phán với Marseille nhưng vẫn chưa thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng do đội bóng nước Pháp giữ giá quá cao.

Tottenham đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này. Trong khi đó, AS Roma đang nỗ lực đàm phán với Marseille nhưng vẫn chưa thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng do đội bóng nước Pháp giữ giá quá cao. Cuộc đua giành Karl Etta Eyong: Everton, Tottenham và tân binh Ipswich Town đang tạo ra cuộc đua tam mã để sở hữu tiền đạo 22 tuổi từ Levante. Eyong đang là hiện tượng tại Tây Ban Nha và sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới tại Premier League.

Everton, Tottenham và tân binh Ipswich Town đang tạo ra cuộc đua tam mã để sở hữu tiền đạo 22 tuổi từ Levante. Eyong đang là hiện tượng tại Tây Ban Nha và sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới tại Premier League. Leeds United tái thiết: Sau khi hụt bước trong cuộc đua thăng hạng, Leeds đang hoạt động tích cực để chiêu mộ Shea Charles từ Southampton (giá hơn 20 triệu bảng) và đặc biệt là nhắm tới Julian Brandt theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi anh chia tay Borussia Dortmund.

Sau khi hụt bước trong cuộc đua thăng hạng, Leeds đang hoạt động tích cực để chiêu mộ Shea Charles từ Southampton (giá hơn 20 triệu bảng) và đặc biệt là nhắm tới Julian Brandt theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi anh chia tay Borussia Dortmund. Fulham bị từ chối: Đội bóng thành London đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ hậu vệ Chibuike Nwaiwu khi lời đề nghị 17 triệu bảng bị Trabzonspor khước từ.

Có thể thấy, xu hướng săn đón các tài năng trẻ dưới 23 tuổi với mức giá "trên trời" đang trở thành chủ đạo trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Sự cứng rắn của các câu lạc bộ chủ quản như RB Leipzig hay Crystal Palace cho thấy giá trị của các cầu thủ trẻ đang bị đẩy lên cao hơn bao giờ hết.