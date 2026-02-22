Chuyển nhượng sáng 22/2: Darwin Nunez có thể tái xuất Ngoại hạng Anh, Liverpool chốt giá Anthony Gordon Thị trường chuyển nhượng dậy sóng với tin đồn Darwin Nunez gia nhập Tottenham hoặc Newcastle, trong khi Liverpool sẵn sàng chi 83 triệu bảng cho Anthony Gordon.

Sáng 22/2, thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ, tâm điểm là kế hoạch trở lại Anh của Darwin Nunez và động thái mạnh tay từ Liverpool trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế Mohamed Salah.

Darwin Nunez và khả năng tái xuất Ngoại hạng Anh

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là việc Darwin Nunez đang nằm trong tầm ngắm của cả Tottenham và Newcastle. Sau khi rời Liverpool để sang Saudi Arabia khoác áo Al-Hilal, tiền đạo người Uruguay dường như đã sẵn sàng cho một cuộc trở lại xứ sở sương mù.

Nunez có thể trở lại Ngoại hạng Anh.

Mặc dù từng gây tranh cãi về khả năng dứt điểm trong thời gian trước đó, tốc độ và sức càn lướt của Nunez vẫn là những tố chất mà ban huấn luyện Spurs và Newcastle khao khát để nâng cấp hàng công. Sự trở lại của Nunez được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Liverpool cải tổ đội hình: Kế hoạch cho Anthony Gordon và Joe Gomez

Bên cạnh đó, Liverpool dự kiến sẽ trải qua một mùa hè đầy biến động. Ở chiều đến, The Kop đang chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để thay thế biểu tượng Mohamed Salah. Nếu tiền đạo người Ai Cập quyết định rời đi trong mùa hè này, Liverpool sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 83 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Liverpool nhắm Gordon.

Cầu thủ chạy cánh người Anh được xem là sự đầu tư dài hạn cho tương lai nhờ lối chơi giàu tốc độ và sự đột biến, phù hợp hoàn hảo với triết lý bóng đá tấn công tại Anfield. Ngược lại, hậu vệ đa năng Joe Gomez dường như đã đi đến cuối chặng đường tại Liverpool. Hiện tại, hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là AC Milan và Bayern Munich đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Anh này.

Newcastle và Crystal Palace củng cố lực lượng nhân sự

Ngoài các thương vụ lớn, Newcastle United cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Hugo Bueno của Wolves trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Chích chòe xem cầu thủ 23 tuổi này là phương án lý tưởng để chia lửa và cạnh tranh với Lewis Hall, người thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương.

Đáng chú ý, tại London, Crystal Palace đang nỗ lực thuyết phục cựu HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate tiếp quản đội bóng theo diện tạm quyền thay cho Oliver Glasner. Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm ổn định đội hình trước khi đội bóng chính thức tìm kiếm người thay thế lâu dài vào mùa hè, với mục tiêu số một là Thomas Frank.

Cuộc đua giành chữ ký Pavel Sulc

Cuối cùng, Aston Villa và Tottenham đang giám sát chặt chẽ tiền vệ Pavel Sulc của Lyon sau những màn trình diễn ấn tượng tại Ligue 1. Dù đã nằm trong danh sách theo dõi từ trước, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh vẫn muốn kiểm chứng thêm năng lực của anh ở môi trường khắc nghiệt trước khi chính thức đưa ra đề nghị chuyển nhượng.