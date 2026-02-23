Chuyển nhượng sáng 23/2: Real Madrid và Barca đại chiến vì Rodri, Arsenal đấu Chelsea vụ Julian Alvarez
Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên với cuộc đua giành chữ ký của Rodri giữa hai gã khổng lồ La Liga, trong khi Arsenal và Chelsea cạnh tranh quyết liệt cho tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid.
Phiên chợ hè sắp tới hứa hẹn sẽ chứng kiến những cơn rung chuyển lớn khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu kích hoạt các kế hoạch nhân sự quan trọng. Tâm điểm đổ dồn về tương lai của tiền vệ Rodri tại Manchester City và cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup Julian Alvarez.
Real Madrid và Barcelona cùng muốn đưa Rodri hồi hương
Theo báo cáo từ tờ Bild (Đức), Manchester City đang chuẩn bị đối mặt với một mùa hè đầy thách thức trong việc giữ chân tiền vệ trụ cột Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha, người được coi là "trái tim" trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola, đã lọt vào tầm ngắm của cả Real Madrid và Barcelona.
Sức hút từ việc trở lại thi đấu tại quê nhà La Liga ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp đang là thử thách lớn đối với lòng trung thành của Rodri. Đối với Man City, việc mất đi "bộ não" nơi tuyến giữa sẽ là một tổn thất khó có thể bù đắp ngay lập tức.
Cuộc đua tam mã giành Julian Alvarez
Tương lai của tiền đạo Julian Alvarez tại Atletico Madrid cũng đang trở thành đề tài nóng hổi. Tờ Teamtalk tiết lộ rằng Arsenal và Chelsea đang tạo ra áp lực cực lớn lên Barcelona trong thương vụ này. Cả hai đại diện từ London đều sẵn sàng chi đậm để sở hữu ngôi sao 26 tuổi người Argentina.
Khả năng săn bàn đa dạng và tư duy chiến thuật linh hoạt của Alvarez là yếu tố khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hàng công. Việc các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẵn sàng chạy đua vũ trang đang đặt Barcelona vào thế khó về mặt tài chính, trong khi Atletico Madrid có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục.
Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ivan Fresneda
Tại Emirates, huấn luyện viên Mikel Arteta đang tiến gần hơn đến việc sở hữu hậu vệ trẻ Ivan Fresneda từ Sporting Lisbon. Theo tờ Fichajes, Arsenal hiện đang xếp trên cả Manchester City và Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha. Fresneda được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất châu Âu hiện nay.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fresneda có thể gây ra hệ lụy cho nhân sự hiện tại. Tờ Teamtalk nhận định vị trí của Ben White có thể bị đe dọa, thậm chí cầu thủ 28 tuổi người Anh có khả năng phải rời câu lạc bộ để nhường chỗ cho quá trình trẻ hóa đội hình.
Liverpool sáng cửa gia cố hàng thủ với Zeki Celik
Trong một diễn biến khác, Liverpool đang có lợi thế lớn trong việc chiêu mộ hậu vệ Zeki Celik từ AS Roma. Theo tờ Mirror, người đại diện của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ khả năng gia nhập Juventus, mở ra cơ hội cho đội chủ sân Anfield. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn của Celik được kỳ vọng sẽ bổ sung chiều sâu cần thiết cho hành lang cánh của The Kop.
Các diễn biến đáng chú ý khác
Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng từ các đội bóng khác:
- Manchester United và Arsenal tranh Nathaniel Brown: Cả hai đội bóng Anh đều đang để mắt đến hậu vệ 22 tuổi của Eintracht Frankfurt. Brown được xem là giải pháp lý tưởng cho những đội bóng cần sự tốc độ và sức mạnh ở hàng phòng ngự.
- Juventus quyết tâm đưa Vicario trở lại Ý: Đội bóng thành Turin muốn chiêu mộ Guglielmo Vicario từ Tottenham nhưng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Inter Milan.
- Newcastle giữ chân Nick Woltemade: Ban lãnh đạo "Chích chòe" khẳng định sẽ không bán chân sút người Đức trừ khi anh chủ động yêu cầu ra đi.
- Chelsea cân nhắc để Trevoh Chalobah đến Aston Villa: Thương vụ này chỉ được thông qua nếu The Blues tìm được người thay thế xứng đáng để đảm bảo chiều sâu đội hình.