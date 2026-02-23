Chuyển nhượng sáng 23/2: Real Madrid và Barca đại chiến vì Rodri, Arsenal đấu Chelsea vụ Julian Alvarez Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên với cuộc đua giành chữ ký của Rodri giữa hai gã khổng lồ La Liga, trong khi Arsenal và Chelsea cạnh tranh quyết liệt cho tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Phiên chợ hè sắp tới hứa hẹn sẽ chứng kiến những cơn rung chuyển lớn khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu kích hoạt các kế hoạch nhân sự quan trọng. Tâm điểm đổ dồn về tương lai của tiền vệ Rodri tại Manchester City và cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup Julian Alvarez.

Real Madrid và Barcelona cùng muốn đưa Rodri hồi hương

Theo báo cáo từ tờ Bild (Đức), Manchester City đang chuẩn bị đối mặt với một mùa hè đầy thách thức trong việc giữ chân tiền vệ trụ cột Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha, người được coi là "trái tim" trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola, đã lọt vào tầm ngắm của cả Real Madrid và Barcelona.

Sức hút từ việc trở lại thi đấu tại quê nhà La Liga ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp đang là thử thách lớn đối với lòng trung thành của Rodri. Đối với Man City, việc mất đi "bộ não" nơi tuyến giữa sẽ là một tổn thất khó có thể bù đắp ngay lập tức.

Rodri được các ông lớn La Liga săn đón.

Cuộc đua tam mã giành Julian Alvarez

Tương lai của tiền đạo Julian Alvarez tại Atletico Madrid cũng đang trở thành đề tài nóng hổi. Tờ Teamtalk tiết lộ rằng Arsenal và Chelsea đang tạo ra áp lực cực lớn lên Barcelona trong thương vụ này. Cả hai đại diện từ London đều sẵn sàng chi đậm để sở hữu ngôi sao 26 tuổi người Argentina.

Khả năng săn bàn đa dạng và tư duy chiến thuật linh hoạt của Alvarez là yếu tố khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hàng công. Việc các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẵn sàng chạy đua vũ trang đang đặt Barcelona vào thế khó về mặt tài chính, trong khi Atletico Madrid có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục.

Julian Alvarez có thể rời Atletico vào mùa hè.

Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ivan Fresneda

Tại Emirates, huấn luyện viên Mikel Arteta đang tiến gần hơn đến việc sở hữu hậu vệ trẻ Ivan Fresneda từ Sporting Lisbon. Theo tờ Fichajes, Arsenal hiện đang xếp trên cả Manchester City và Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha. Fresneda được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fresneda có thể gây ra hệ lụy cho nhân sự hiện tại. Tờ Teamtalk nhận định vị trí của Ben White có thể bị đe dọa, thậm chí cầu thủ 28 tuổi người Anh có khả năng phải rời câu lạc bộ để nhường chỗ cho quá trình trẻ hóa đội hình.

Liverpool sáng cửa gia cố hàng thủ với Zeki Celik

Trong một diễn biến khác, Liverpool đang có lợi thế lớn trong việc chiêu mộ hậu vệ Zeki Celik từ AS Roma. Theo tờ Mirror, người đại diện của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ khả năng gia nhập Juventus, mở ra cơ hội cho đội chủ sân Anfield. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn của Celik được kỳ vọng sẽ bổ sung chiều sâu cần thiết cho hành lang cánh của The Kop.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng từ các đội bóng khác: