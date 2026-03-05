Chuyển nhượng sáng 3/5: Arsenal được chào mua Rafael Leao, Liverpool săn trung vệ AC Milan sẵn sàng để Rafael Leao ra đi với giá 50 triệu euro; Liverpool gửi đề nghị chính thức cho Sam Beukema nhằm củng cố hệ thống phòng ngự mùa giải tới.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những chuyển động bất ngờ khi các câu lạc bộ lớn bắt đầu định hình nhân sự cho mùa giải 2025/26. Tâm điểm đổ dồn về sân Anfield và Emirates với những mục tiêu quan trọng ở cả hàng thủ lẫn hàng công.

Liverpool quyết tâm chiêu mộ Sam Beukema

Liverpool đã có những bước đi cụ thể đầu tiên trong kế hoạch làm mới hàng phòng ngự. Đội bóng vùng Merseyside vừa gửi lời đề nghị chính thức trị giá 28 triệu euro đến Napoli để hỏi mua trung vệ Sam Beukema. Cầu thủ 27 tuổi người Hà Lan đang là ưu tiên hàng đầu của The Kop nhằm tăng cường chiều sâu cho tuyến dưới.

Dù được định giá thị trường khoảng 24,2 triệu bảng, nhưng sự cạnh tranh và yêu cầu từ Napoli có thể khiến con số này thay đổi. Beukema được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống và tư duy phòng ngự hiện đại, rất phù hợp với triết lý mà Liverpool đang theo đuổi.

AC Milan chủ động rao bán Rafael Leao cho các đại diện Ngoại hạng Anh

Một trong những thông tin gây sốc nhất phiên chợ sáng nay là việc AC Milan chủ động liên hệ với Arsenal, Chelsea và Manchester United để chào mời mua Rafael Leao. Đội chủ sân San Siro sẵn sàng chấp nhận mức phí khoảng 50 triệu euro cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 26, Leao đang ở độ chín của sự nghiệp nhưng sự thay đổi trong định hướng chiến lược của Milan có thể mở đường cho anh đến với Premier League. Hiện tại, các đội bóng Anh đang cân nhắc kỹ lưỡng về mức giá này trước khi thực hiện các bước đàm phán chính thức.

Cuộc đua giành chữ ký Donyell Malen

Tiền đạo Donyell Malen đang trở thành tâm điểm của một cuộc chiến chuyển nhượng đa phương. AS Roma đang nắm lợi thế khi sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu euro từ Aston Villa. Ngôi sao người Hà Lan đã ghi dấu ấn đậm nét với 12 bàn thắng tại Ý kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn vào tháng Giêng.

Tuy nhiên, Roma sẽ không dễ dàng có được mục tiêu này khi Manchester United, Chelsea và Newcastle United đều đã gia nhập cuộc đua. Sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh có thể đẩy giá trị chuyển nhượng của Malen lên mức 30 triệu euro.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Manchester United cũng đang nhắm tới tiền vệ Danilo của Botafogo như một phương án dự phòng chiến lược cho khu trung tuyến. Trong khi đó, ở vị trí người gác đền, Aston Villa và Newcastle đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu chữ ký của James Trafford từ Manchester City hoặc Alex Remiro của Real Sociedad.

Tại Pháp, tiền đạo Goncalo Ramos đã bày tỏ nguyện vọng rời Paris Saint-Germain để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn. Chân sút 24 tuổi đang thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận các cuộc đàm phán có thể sớm diễn ra. Cuối cùng, Valencia đang cân nhắc chi 10 triệu bảng để mua đứt Largie Ramazani từ Leeds United sau màn trình diễn ấn tượng tại La Liga với 6 bàn thắng.