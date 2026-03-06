Chuyển nhượng sáng 3/6: Barcelona quyết mua đứt Rashford, Real Madrid chốt xong Dumfries HLV Hansi Flick thúc đẩy kế hoạch đưa Marcus Rashford về Camp Nou, trong khi Real Madrid hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Denzel Dumfries từ Inter Milan.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn Tây Ban Nha. Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng hè năm nay đang đổ dồn vào những bản hợp đồng mang tính chiến lược của Barcelona và Real Madrid, cùng sự cạnh tranh gắt gao giữa các đội bóng hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Barca vẫn muốn mua đứt Rashford.

Barcelona và tham vọng sở hữu Marcus Rashford

Ban lãnh đạo Barcelona cùng tân HLV Hansi Flick đã thống nhất kế hoạch mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United theo dạng chuyển nhượng dài hạn. Ở tuổi 28, chân sút người Anh vẫn được đội chủ sân Camp Nou đánh giá cao về đẳng cấp và khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Dù đang nhận được sự quan tâm sát sao từ Bayern Munich, Newcastle và Tottenham, cá nhân Rashford được cho là ưu tiên việc gia nhập đội bóng xứ Catalan nếu phải chia tay sân Old Trafford. Động thái này cho thấy quyết tâm của Barca trong việc tái thiết hàng công dưới triều đại mới.

Real Madrid gia cố hàng thủ bằng Denzel Dumfries

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đạt được bước tiến lớn khi hoàn tất các cuộc đàm phán với Inter Milan về trường hợp của Denzel Dumfries. Hậu vệ 30 tuổi người Hà Lan hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 21,6 triệu bảng.

Real Madrid xem Dumfries là phương án tối ưu để tăng cường sức mạnh và kinh nghiệm cho hành lang cánh phải. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ này hiện đã được chốt hạ thành công, đánh dấu bản hợp đồng chất lượng đầu tiên của Kền kền trắng trong kỳ chuyển nhượng này.

Sức hút từ những tài năng trẻ tại Premier League và Bundesliga

Tại Anh, Aston Villa đang thể hiện quan điểm cứng rắn đối với tương lai của Morgan Rogers. Tiền vệ 23 tuổi vừa trải qua mùa giải đột phá và chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia Anh đang là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Tuy nhiên, đội chủ sân Villa Park đã kiên quyết từ chối mọi đề nghị để giữ chân trụ cột của mình.

Villa không muốn bán Rogers.

Trong khi đó, Arsenal cũng đang đối đầu trực tiếp với Bayern Munich trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh Nathaniel Brown từ Eintracht Frankfurt. Cầu thủ 22 tuổi này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất tại Bundesliga hiện nay và là phương án dự phòng chất lượng cho kế hoạch dài hạn của cả hai câu lạc bộ.

Các chuyển động đáng chú ý khác