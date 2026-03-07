Chuyển nhượng sáng 3/7: Man Utd nhắm máy quét Brighton, Arsenal tái thiết hàng thủ Manchester United chuyển hướng sang Carlos Baleba để gia cố tuyến giữa, trong khi Arsenal lên kế hoạch thay thế Kepa Arrizabalaga và săn đón trụ cột Ezri Konsa của Aston Villa.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các đại gia Ngoại hạng Anh. Sau khi hụt hơi trong một vài mục tiêu ưu tiên, Manchester United và Arsenal đang nhanh chóng kích hoạt các phương án dự phòng chất lượng nhằm hoàn thiện đội hình trước thềm mùa giải mới.

Man Utd và canh bạc Carlos Baleba

Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức đưa Carlos Baleba vào tầm ngắm sau khi thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes không diễn ra như kỳ vọng. Tiền vệ 22 tuổi người Cameroon hiện khoác áo Brighton được đánh giá là mẫu cầu thủ đánh chặn hiện đại, sở hữu nguồn thể lực dồi dào và khả năng luân chuyển bóng ấn tượng.

MU theo đuổi Carlos Baleba. Ảnh: Getty Images.

Việc chiêu mộ Baleba không chỉ giúp HLV Erik ten Hag gia cố chất thép cho tuyến giữa mà còn mang lại sự trẻ hóa cần thiết. Quỷ đỏ dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Brighton trong ít ngày tới để sớm dứt điểm thương vụ này.

Arsenal thay máu hàng phòng ngự và vị trí người gác đền

Tại sân Emirates, biến động đang diễn ra ở cả vị trí thủ môn lẫn hàng hậu vệ. Thủ thành Kepa Arrizabalaga đã bày tỏ nguyện vọng rời đi, buộc Mikel Arteta phải tìm kiếm phương án thay thế xứng tầm. Illan Meslier, người gác đền 26 tuổi của Leeds United, đã được đưa vào danh sách rút gọn nhờ kinh nghiệm dày dặn tại môi trường bóng đá Anh.

Bên cạnh đó, Pháo thủ cũng đang bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc tới Ezri Konsa của Aston Villa. Sau một mùa giải bùng nổ tại sân Villa Park, tuyển thủ Anh trở thành mục tiêu lý tưởng để tăng cường chiều sâu đội hình. Sự đa năng của Konsa là yếu tố then chốt khiến Arteta khao khát sở hữu chữ ký của anh.

Hiệu ứng domino từ Mason Greenwood và Julian Alvarez

Atletico Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ hàng công quy mô lớn. Đội bóng Tây Ban Nha đã xác định Mason Greenwood là mục tiêu số một để thay thế Julian Alvarez – người đang được liên kết chặt chẽ với Barcelona. Greenwood hiện duy trì phong độ ổn định tại Marseille và việc trở lại thi đấu tại La Liga được xem là bước đi hợp lý cho sự nghiệp của chân sút 24 tuổi.

Watkins lọt tầm ngắm của Fenerbahce. Ảnh: Getty Images.

Những diễn biến đáng chú ý khác

Trong một diễn biến bất ngờ, Fenerbahce đang nỗ lực lôi kéo Ollie Watkins rời khỏi Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định khả năng thành công của thương vụ này là rất thấp do mức phí chuyển nhượng khổng lồ và tham vọng cạnh tranh đỉnh cao của tiền đạo người Anh.

Tại Italy, AC Milan đang lên kế hoạch bán đứt trung vệ Fikayo Tomori ngay trong mùa hè 2026. Với việc hợp đồng chỉ còn một năm, Rossoneri muốn thu về khoản phí đáng kể thay vì mất trắng anh vào năm sau. Trong khi đó, cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Neil El Aynaoui từ Roma đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự tham gia của cả Man Utd, Liverpool, Chelsea và Newcastle.

Cuối cùng, Everton đã chính thức gia nhập cuộc đua giành Richard Rios từ Benfica. Tiền vệ người Colombia đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của đội bóng vùng Merseyside.