Chuyển nhượng sáng 4/7: Liverpool sẵn sàng bán Van Dijk, MU nhắm 'bom tấn' Real Madrid Liverpool gây bất ngờ với kế hoạch chia tay đội trưởng Virgil van Dijk, trong khi Manchester United đẩy mạnh việc chiêu mộ Aurelien Tchouameni để nâng cấp tuyến giữa.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tại Anfield, một cuộc cải tổ triệt để dường như đang bắt đầu khi biểu tượng hàng phòng ngự Virgil van Dijk không còn là cái tên bất khả xâm phạm. Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester đang cho thấy tham vọng lớn với kế hoạch đưa về Old Trafford những tiền vệ đẳng cấp hàng đầu châu Âu.

Liverpool và quyết định khó khăn với Virgil van Dijk

Theo các nguồn tin từ Teamtalk, ban lãnh đạo Liverpool đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Đây được xem là một bước ngoặt lớn, bởi cầu thủ 34 tuổi người Hà Lan từ lâu đã được coi là trụ cột không thể thay thế trong cấu trúc phòng ngự của đội bóng.

Đáng chú ý, một số thành viên trong ban lãnh đạo sân Anfield đang bày tỏ sự hối tiếc về quyết định gia hạn hợp đồng với Van Dijk vào năm ngoái. Với việc cầu thủ này đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, Liverpool đang cân nhắc bán anh nếu nhận được mức giá hợp lý. Động thái này nhằm tạo ngân sách và không gian để đội bóng tìm kiếm một phương án thay thế dài hạn, đảm bảo tính kế thừa cho hàng thủ trong tương lai.

Van Dijk có thể rời Liverpool vào mùa hè này.

Mohamed Salah hướng về Saudi Arabia

Không chỉ Van Dijk, một công thần khác là Mohamed Salah cũng đang đếm ngược ngày rời xứ sở sương mù. Tiền đạo 34 tuổi người Ai Cập được cho là ưu tiên đầu quân cho các câu lạc bộ tại Saudi Arabia sau khi kết thúc hợp đồng với Liverpool. Với sức hút từ các quốc gia Tây Á, Salah nhiều khả năng sẽ là tên tuổi lớn tiếp theo gia nhập giải đấu đầy tiềm năng này, khép lại một chương huy hoàng tại Premier League.

Manchester United và kế hoạch 'kích nổ' kép ở tuyến giữa

Tại Old Trafford, HLV và ban lãnh đạo Manchester United đang tập trung toàn lực vào việc nâng cấp chất lượng đội hình. Hai cái tên đã được đưa vào danh sách rút gọn là Aurelien Tchouameni của Real Madrid và tài năng trẻ Alex Scott từ Bournemouth.

Tchouameni, 26 tuổi, được đánh giá là mẫu tiền vệ mỏ neo hiện đại, có khả năng điều tiết và đánh chặn xuất sắc. Việc chiêu mộ ngôi sao người Pháp sẽ là một lời khẳng định đanh thép cho tham vọng trở lại đỉnh cao của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, Alex Scott (22 tuổi) cũng là một mục tiêu chiến lược nhờ tiềm năng phát triển cực lớn tại môi trường Ngoại hạng Anh. Sky Sports cho biết MU đang chuẩn bị các bước đàm phán chính thức với cả Real Madrid và Bournemouth để sớm hoàn tất các thương vụ này.

Tchouameni là một mục tiêu của MU.

Các diễn biến đáng chú ý khác tại châu Âu

Trong khi các đội bóng lớn đang hoạt động tích cực, một số thương vụ khác lại rơi vào trạng thái bế tắc hoặc thay đổi mục tiêu: