Chuyển nhượng sáng 7/5: MU chốt tương lai Rashford, Arsenal tranh Enzo Fernandez Manchester United loại Marcus Rashford khỏi kế hoạch mùa tới, trong khi Arsenal và Manchester City đối đầu kịch tính trong thương vụ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi Manchester United xác định tương lai của Marcus Rashford, còn Arsenal chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình toàn diện. Theo các nguồn tin uy tín, đội chủ sân Old Trafford đã có quyết định cuối cùng về nhân sự hàng công, đồng thời cuộc đua giành chữ ký của các ngôi sao Ngoại hạng Anh đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Manchester United loại Marcus Rashford khỏi kế hoạch dài hạn

Manchester United đã chính thức loại trừ khả năng đưa Marcus Rashford trở lại đội hình chính vào mùa giải tới. Tiền đạo 28 tuổi hiện đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn và bày tỏ mong muốn rõ rệt được tiếp tục gắn bó với sân Nou Camp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick. Phía Barcelona cũng đang tích cực cân nhắc các phương án để giữ chân chân sút sinh năm 1997 này lâu dài.

Đại chiến giành Enzo Fernandez và các mục tiêu phòng ngự

Tại London, Arsenal đang gây bất ngờ khi gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Không chỉ có "Pháo thủ", cả Manchester City và Barcelona cũng đánh giá rất cao năng lực điều tiết lối chơi của tuyển thủ Argentina. Sự xuất hiện của các ông lớn này hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh tài chính gắt gao trong kỳ chuyển nhượng hè.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng là tâm điểm chú ý khi Tottenham Hotspur đang nỗ lực theo đuổi trung vệ Jan Paul van Hecke của Brighton. Cầu thủ người Hà Lan đã khẳng định được giá trị tại Ngoại hạng Anh, thu hút sự quan tâm từ cả Chelsea và Liverpool. Ở một diễn biến khác, hậu vệ Wesley Fofana của Chelsea đã được người đại diện chủ động đề nghị chuyển nhượng sang Barcelona nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu mới.

Kế hoạch cải tổ của Arsenal và Real Madrid

Arsenal dự kiến sẽ thanh lý một loạt ngôi sao chủ chốt để tối ưu hóa ngân sách dù vừa thu về hơn 120 triệu bảng từ Champions League. Động thái này nhằm dọn chỗ cho những bản hợp đồng chất lượng hơn, giúp đội bóng duy trì vị thế cạnh tranh. Trong khi đó, Real Madrid đang xem xét nghiêm túc việc bổ nhiệm lại huấn luyện viên Jose Mourinho, bất chấp việc câu lạc bộ Benfica muốn giữ chân chiến lược gia người Bồ Đào Nha thêm ít nhất một mùa giải.

Các thương vụ tiềm năng khác tại Ngoại hạng Anh

Newcastle: Ưu tiên chiêu mộ thủ môn mới với hai mục tiêu hàng đầu là James Trafford (Manchester City) và Bart Verbruggen (Brighton).

Ưu tiên chiêu mộ thủ môn mới với hai mục tiêu hàng đầu là James Trafford (Manchester City) và Bart Verbruggen (Brighton). Brentford: Đang đàm phán nâng cao để chiêu mộ hậu vệ trẻ Jannik Schuster từ Red Bull Salzburg với giá khoảng 17 triệu bảng.

Nhìn chung, các đội bóng lớn tại Anh và Tây Ban Nha đang có những bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, báo hiệu một kỳ chuyển nhượng đầy sôi động và tốn kém.