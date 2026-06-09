Chuyển nhượng sáng 9/6: MU săn tiền đạo Italy, Liverpool tìm người thay Konate Manchester United cử tuyển trạch viên theo dõi chân sút Pio Esposito, trong khi Liverpool nhắm Goncalo Inacio của Sporting Lisbon để thay thế Ibrahima Konate.

Manchester United và Liverpool đang dẫn đầu những hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý trong buổi sáng ngày 9/6. Trong khi đội chủ sân Old Trafford tập trung tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng để làm mới hàng công, The Kop lại ưu tiên củng cố hệ thống phòng ngự bằng một trung vệ đẳng cấp từ giải Bồ Đào Nha.

MU săn đón tài năng trẻ Serie A và cuộc đua 100 triệu bảng

Manchester United đã cử tuyển trạch viên theo dõi tiền đạo Pio Esposito thi đấu trong trận giao hữu giữa Italy và Hy Lạp. Chân sút 20 tuổi thuộc biên chế Inter Milan hiện là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Serie A. Đội bóng thành Manchester muốn bổ sung nhân sự cho hàng công bằng một trung phong đầy triển vọng theo báo cáo từ Teamtalk.

MU nhắm đến Pio Esposito.

Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" đang nỗ lực vượt mặt Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo Guardian và Talksport, Forest định giá tiền vệ 23 tuổi người Anh ở mức 100 triệu bảng sau những màn trình diễn ấn tượng. Dù Anderson bày tỏ nguyện vọng gia nhập nửa xanh thành Manchester, MU vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trong thương vụ này.

Liverpool nhắm Goncalo Inacio làm phương án thay thế Konate

Tại Anfield, Liverpool đã đưa trung vệ Goncalo Inacio của Sporting Lisbon vào danh sách mục tiêu hàng đầu để thay thế Ibrahima Konate. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sở hữu kỹ năng phòng ngự thông minh và khả năng triển khai bóng ấn tượng, những tố chất rất phù hợp với hệ thống chiến thuật của The Kop. Theo Caughtoffside, Liverpool dự kiến sẽ sớm kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng để sở hữu trung vệ này.

Goncalo Inacio là mục tiêu của Liverpool.

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