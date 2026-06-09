Chuyển nhượng sáng 9/6: MU săn tiền đạo Italy, Liverpool tìm người thay Konate
Manchester United cử tuyển trạch viên theo dõi chân sút Pio Esposito, trong khi Liverpool nhắm Goncalo Inacio của Sporting Lisbon để thay thế Ibrahima Konate.
Manchester United và Liverpool đang dẫn đầu những hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý trong buổi sáng ngày 9/6. Trong khi đội chủ sân Old Trafford tập trung tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng để làm mới hàng công, The Kop lại ưu tiên củng cố hệ thống phòng ngự bằng một trung vệ đẳng cấp từ giải Bồ Đào Nha.
MU săn đón tài năng trẻ Serie A và cuộc đua 100 triệu bảng
Manchester United đã cử tuyển trạch viên theo dõi tiền đạo Pio Esposito thi đấu trong trận giao hữu giữa Italy và Hy Lạp. Chân sút 20 tuổi thuộc biên chế Inter Milan hiện là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Serie A. Đội bóng thành Manchester muốn bổ sung nhân sự cho hàng công bằng một trung phong đầy triển vọng theo báo cáo từ Teamtalk.
Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" đang nỗ lực vượt mặt Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo Guardian và Talksport, Forest định giá tiền vệ 23 tuổi người Anh ở mức 100 triệu bảng sau những màn trình diễn ấn tượng. Dù Anderson bày tỏ nguyện vọng gia nhập nửa xanh thành Manchester, MU vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trong thương vụ này.
Liverpool nhắm Goncalo Inacio làm phương án thay thế Konate
Tại Anfield, Liverpool đã đưa trung vệ Goncalo Inacio của Sporting Lisbon vào danh sách mục tiêu hàng đầu để thay thế Ibrahima Konate. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sở hữu kỹ năng phòng ngự thông minh và khả năng triển khai bóng ấn tượng, những tố chất rất phù hợp với hệ thống chiến thuật của The Kop. Theo Caughtoffside, Liverpool dự kiến sẽ sớm kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng để sở hữu trung vệ này.
Diễn biến sôi động tại Premier League và các giải vô địch châu Âu
Các câu lạc bộ lớn tại Anh và Tây Ban Nha cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới:
- Tottenham tiến gần Savinho: Spurs đang đẩy mạnh đàm phán với Manchester City để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil với mức giá khoảng 60 triệu bảng (theo Mail).
- Man City tăng cường hàng công: Đội chủ sân Etihad cân nhắc chiêu mộ Rodrygo của Real Madrid và Iliman Ndiaye của Everton để gia tăng tính đột biến ở hành lang biên.
- Newcastle tìm người thay Tonali: Lamine Camara của Monaco lọt vào tầm ngắm của "Chích chòe" như một phương án thay thế trực tiếp nếu Sandro Tonali hoặc Joe Willock rời St James' Park.
- Cucurella muốn rời Chelsea: Cả Atletico Madrid và Barcelona đều đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký hậu vệ Marc Cucurella sau khi cầu thủ này bày tỏ mong muốn rời Stamford Bridge (theo Marca).
- Kolo Muani muốn tới Juventus: Tiền đạo người Pháp bày tỏ nguyện vọng gia nhập "Bà đầm già" thành Turin, nơi anh từng thi đấu theo dạng cho mượn vào năm 2025.
- AC Milan tìm HLV mới: Ban lãnh đạo AC Milan đang thực hiện vòng đàm phán thứ hai với Oliver Glasner, cựu thuyền trưởng Crystal Palace, để mời ông về dẫn dắt đội bóng tại San Siro.