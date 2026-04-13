Chuyển nhượng tối 13/4: Bayern Munich săn Rafael Leao, Bernardo Silva xác nhận rời Man City

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các ông lớn bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý đổ dồn về tương lai của Rafael Leao và Bernardo Silva, hai ngôi sao hàng đầu có thể tạo ra những thương vụ 'bom tấn' trong mùa hè này.

Cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao và tương lai hàng công Bayern Munich

Bayern Munich và Barcelona đang nổi lên là những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Rafael Leao từ AC Milan. Ngôi sao 26 tuổi người Bồ Đào Nha hiện sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 175 triệu euro. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá mức phí khoảng 80 triệu euro là con số khả thi hơn để các đội bóng có thể ngồi vào bàn đàm phán.

Bayern Munich và Barcelona đều đang muốn có sự phục vụ của Rafael Leao.

Bên cạnh đó, Liverpool vẫn duy trì sự quan tâm dành cho Michael Olise của Bayern Munich như một phương án thay thế lâu dài cho Mohamed Salah. Dù Olise đang tỏa sáng tại Bundesliga, đội bóng vùng Merseyside thừa nhận khả năng thành công của thương vụ này hiện ở mức rất thấp do cầu thủ này chỉ mới gia nhập đội bóng nước Đức.

Biến động nhân sự tại Manchester City và Tottenham

Bernardo Silva, tiền vệ tài hoa 31 tuổi, dự kiến sẽ chia tay Manchester City khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối mùa giải. Hiện tại, Barcelona, Juventus cùng các đội bóng tại Saudi Pro League đang cạnh tranh gắt gao. Đáng chú ý, cả Benfica và Galatasaray cũng đã gia nhập cuộc đua nhằm sở hữu chữ ký của tuyển thủ Bồ Đào Nha theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở một diễn biến khác, Tottenham Hotspur được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với hậu vệ cánh trái Andrew Robertson. Ngôi sao của Liverpool dự kiến sẽ chuyển đến London thi đấu sau khi kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Anfield, bất chấp sự quan tâm từ Celtic và Hull City.

Chiến lược trẻ hóa và giữ chân trụ cột của các đại gia

Trái ngược với các tin đồn rời đi, Bayern Munich khẳng định sẽ không bán tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlovic. Dù nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và Manchester United, tài năng 21 tuổi này vẫn cam kết tương lai lâu dài với đội bóng xứ Bavaria. Ngoài ra, Bayern cũng đang đưa Josh Acheampong (19 tuổi, Chelsea) vào tầm ngắm như một phương án dự phòng cho vị trí trung vệ.

Tại Newcastle United, hậu vệ Lewis Hall đang lọt vào mắt xanh của hàng loạt câu lạc bộ lớn như Real Madrid, Barcelona và Liverpool. Trong khi đó, Inter Milan đang nhắm tới Joel Ordonez của Club Brugge với mức giá khoảng 35-40 triệu euro để gia cố hàng thủ. Ở chiều ngược lại, Inter có thể chia tay lão tướng Matteo Darmian khi Torino đang nỗ lực đưa hậu vệ này trở lại đội bóng cũ.

Cuối cùng, trung vệ Marcos Senesi của AFC Bournemouth đã gây bất ngờ khi từ chối lời đề nghị từ Juventus và Dortmund. Cầu thủ này khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với môi trường Ngoại hạng Anh thay vì chuyển sang Serie A hay Bundesliga trong tương lai gần.