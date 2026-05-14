Chuyển nhượng tối 14/5: Mohamed Salah đồng ý tới Fenerbahce, Chelsea săn đón Arda Guler Mohamed Salah đã chấp thuận gia nhập Fenerbahce với mức lương 17,5 triệu bảng mỗi năm. Trong khi đó, Chelsea đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tài năng trẻ Arda Guler theo yêu cầu của ứng viên huấn luyện viên Xabi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Điểm nhấn lớn nhất là việc Mohamed Salah, biểu tượng của Liverpool, đã sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc đó, Chelsea và Manchester United đang cạnh tranh gay gắt cho những mục tiêu quan trọng để củng cố sức mạnh đội hình cho mùa giải mới.

Mohamed Salah và bản hợp đồng kỷ lục tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền đạo Mohamed Salah đã chính thức chấp thuận các điều khoản cá nhân để chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce. Sau nhiều năm cống hiến và giành mọi danh hiệu cao quý cùng Liverpool, chân sút người Ai Cập quyết định chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại dần đi đến hồi kết. Gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục thành công Salah bằng một mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.

Cụ thể, Salah dự kiến sẽ nhận mức lương hàng năm lên tới 17,5 triệu bảng sau khi rời vùng Merseyside. Thương vụ này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Salah mà còn là một tuyên bố đanh thép về tham vọng của Fenerbahce trên bản đồ bóng đá châu lục.

Chelsea săn đón Arda Guler theo yêu cầu của Xabi Alonso

Tại London, Chelsea đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ dưới triều đại mới. Một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Stamford Bridge là tiền vệ trẻ Arda Guler từ Real Madrid. Đáng chú ý, thương vụ này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Xabi Alonso, người đang được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Chelsea.

Arda Guler hiện không cảm thấy hạnh phúc tại sân Santiago Bernabeu do thiếu thời gian thi đấu chính thức. Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là rất hào hứng với viễn cảnh tái hợp cùng ông thầy cũ và trở thành hạt nhân quan trọng trong kế hoạch tái thiết của Chelsea. Ban lãnh đạo "The Blues" coi Guler là nhân tố kỹ thuật cần thiết để gia tăng sự đột biến cho hàng công.

Cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao và biến động tại Barcelona

Bên cạnh thương vụ Guler, Chelsea còn đang cạnh tranh quyết liệt với Manchester United để có được chữ ký của Rafael Leao. Tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha hiện thuộc biên chế AC Milan và là một trong những cái tên săn đón nhất châu Âu. Dù nhận được những đề nghị béo bở từ câu lạc bộ Al Hilal tại Ả Rập Xê Út, Leao bày tỏ mong muốn được thử sức tại giải Ngoại hạng Anh.

Phía AC Milan sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức phí chuyển nhượng tương xứng với giá trị của ngôi sao này. Đây sẽ là một trong những thương vụ tốn kém nhất nếu các đội bóng Anh quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Robert Lewandowski cũng đang đứng trước ngưỡng cửa rời Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou đang đối mặt với gánh nặng quỹ lương khổng lồ và việc chia tay tiền đạo người Ba Lan được xem là giải pháp tài chính cần thiết. Lewandowski hiện đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó phương án chuyển đến thi đấu tại Ả Rập Xê Út đang được anh ưu tiên hơn so với các lời mời từ Chicago Fire hay Porto.

Manchester United và Liverpool gia cố hệ thống phòng ngự

Manchester United đang hoạt động tích cực để nâng cấp hàng thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag sẵn sàng chi ra 43 triệu bảng để thuyết phục AC Milan bán trung vệ Strahinja Pavlovic. Cầu thủ người Serbia được đánh giá cao nhờ tư duy phòng ngự hiện đại và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, rất phù hợp với môi trường bóng đá Anh khốc liệt.

Tại Liverpool, ban lãnh đạo đội bóng cũng đang rục rịch chuẩn bị cho tương lai không có Alisson Becker. Thủ môn Lucas Chevalier của Paris Saint-Germain đã được đưa vào tầm ngắm như một sự thay thế số một. Dù đã có sự phục vụ của Giorgi Mamardashvili, "The Kop" vẫn muốn sở hữu một người gác đền đẳng cấp như Chevalier để duy trì sự ổn định trong khung gỗ.

Cuối cùng, cuộc chiến khu trung tuyến cũng nóng lên khi Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua giành Morten Hjulmand với Manchester United. Tiền vệ của Sporting CP chỉ được phép ra đi nếu có đội bóng nào kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, một thử thách không nhỏ về mặt tài chính cho các đại gia thành London.