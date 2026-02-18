Chuyển nhượng tối 18/2: Liverpool săn đón Anthony Gordon, Arsenal nhận tín hiệu từ Nico Williams Liverpool tái khởi động thương vụ Anthony Gordon nhằm thay thế Mohamed Salah, trong khi Arsenal đứng trước cơ hội chiêu mộ Nico Williams với mức giá 100 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến sôi động khi các câu lạc bộ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh bắt đầu lộ diện các mục tiêu chiến lược cho mùa hè. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về sân Anfield và Emirates, nơi Liverpool cùng Arsenal đang nỗ lực gia cố sức mạnh hàng công bằng những cái tên chất lượng từ Newcastle và Athletic Bilbao.

Liverpool và kế hoạch thay thế Mohamed Salah

Theo các báo cáo từ Football Insider, Liverpool đã chính thức tái khởi động thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United. Động thái này được xem là bước đi chiến lược của đội ngũ tuyển trạch "Lữ đoàn đỏ" trong bối cảnh tương lai của ngôi sao số một Mohamed Salah tại vùng Merseyside vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Phong độ của Gordon tại St James' Park mùa này không thực sự bùng nổ như kỳ vọng, dẫn đến những đồn đoán về việc cầu thủ này có thể chia tay đội bóng của HLV Eddie Howe. Một yếu tố quan trọng giúp Liverpool chiếm ưu thế trong cuộc đua này chính là tình cảm cá nhân của Gordon. Cầu thủ chạy cánh người Anh vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Liverpool từ thuở nhỏ, điều này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này vượt mặt Arsenal để giành lấy chữ ký của anh.

Liverpool trở lại thương vụ Gordon.

Arsenal nhận tín hiệu tích cực từ Nico Williams

Bên cạnh mục tiêu Anthony Gordon, Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Nico Williams tại Athletic Bilbao. Nguồn tin từ TEAMtalk cho biết, thông qua các bên trung gian, ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha đã "bật đèn xanh" cho khả năng rời xứ Basque vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Mặc dù Williams đã ký một bản hợp đồng dài hạn lên đến 10 năm với Bilbao, nhưng thỏa thuận này được cho là có kèm theo điều khoản giải phóng trị giá khoảng 100 triệu euro. Arsenal hiện nằm trong nhóm ít các đội bóng tại châu Âu được thông báo về khả năng chuyển nhượng này. Phía đại diện của cầu thủ 23 tuổi khẳng định sẽ lắng nghe những dự án thể thao phù hợp, dù cá nhân Williams không muốn công khai đòi ra đi nhằm giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với câu lạc bộ quê hương.

Manchester United và chiến lược trẻ hóa hàng tiền vệ

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang ráo riết lên kế hoạch tái thiết đội hình dưới triều đại mới. Mục tiêu hàng đầu được Quỷ đỏ nhắm tới để củng cố tuyến giữa là Hayden Hackney, tiền vệ tài năng đang khoác áo Middlesbrough tại Championship.

Hackney hiện là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Boro. Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đội bóng này đã kiên quyết từ chối những lời đề nghị từ Tottenham Hotspur và Nottingham Forest để giữ chân ngôi sao 23 tuổi. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định việc Hackney chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh vào mùa giải tới là điều gần như chắc chắn, dù là thông qua việc thăng hạng cùng Middlesbrough hay bằng một thương vụ chuyển nhượng đắt giá.

MU tăm tia Hayden Hackney.

Cập nhật các thương vụ đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng châu Âu còn ghi nhận nhiều biến động ở các vị trí khác. Tại Inter Milan, tương lai của Hakan Calhanoglu đang trở nên bất định khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ và đội bóng áo sọc xanh-đen vẫn chưa có tiến triển. Hiện tại, cả các CLB lớn tại châu Âu lẫn các đại gia từ Saudi Pro League đều đang sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn cho cầu thủ này.

Trong khi đó, Aston Villa đang phải đối mặt với sự chèo kéo quyết liệt dành cho Morgan Rogers. Cả Paris Saint-Germain (PSG) và Liverpool đều đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tấn công trẻ tuổi này. Rogers đang được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi xông xáo và khả năng tạo đột biến cao.

Cuối cùng, Everton đang thể hiện lập trường cứng rắn trong việc giữ chân tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall trước sự quan tâm từ Tottenham Hotspur. Ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park tuyên bố sẽ không bán ngôi sao 27 tuổi này bằng mọi giá, nhằm phục vụ mục tiêu bứt phá và nâng cấp chiều sâu đội hình trong mùa giải tới.