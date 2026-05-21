Chuyển nhượng tối 21/5: Man United dẫn đầu vụ Mateus Fernandes, Barca đàm phán mua Romero Manchester United đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Mateus Fernandes, trong khi Barcelona nỗ lực đàm phán chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những động thái quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh và La Liga. Tâm điểm chú ý đổ dồn về đội chủ sân Old Trafford khi họ đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết tuyến giữa bằng những tài năng trẻ triển vọng.

Manchester United chiếm ưu thế trong thương vụ Mateus Fernandes

Manchester United hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham. Ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, thu hút sự chú ý của hàng loạt đội bóng lớn. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đặt mục tiêu vượt mặt cả Arsenal và Paris Saint-Germain để sớm hoàn tất thương vụ này.

Bên cạnh Fernandes, đội ngũ tuyển trạch viên của Man United cũng đang theo dõi sát sao Shea Charles của Southampton. Tiền vệ người Bắc Ireland đã tỏa sáng tại Championship và FA Cup mùa này. Sau khi Southampton không thể thăng hạng qua loạt trận play-off, mức phí chuyển nhượng của Charles được ấn định khoảng 20 triệu bảng.

Liverpool và Chelsea tăng cường hỏa lực hàng công

Liverpool đã chính thức liên hệ với Hoffenheim nhằm chiêu mộ tiền đạo cánh 20 tuổi Bazoumana Toure. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sở hữu thống kê ấn tượng với 5 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 30 trận tại Bundesliga. Để có được Toure, Liverpool dự kiến phải chi ra 40 triệu euro, trong bối cảnh Man United cũng đang theo sát thương vụ này.

Tại London, Chelsea đang cân nhắc phương án chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. The Blues muốn đưa chân sút 26 tuổi người Serbia về Stamford Bridge để thay thế cho Liam Delap. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với Newcastle, trong khi Juventus vẫn đang nỗ lực thuyết phục Vlahovic gia hạn hợp đồng.

Barcelona nhắm trung vệ thép của Tottenham

Barcelona đang lên kế hoạch đàm phán với Tottenham Hotspur về trường hợp của trung vệ Cristian Romero. Đội bóng xứ Catalan đã theo dõi sát sao nhà vô địch World Cup 2022 trong bối cảnh Tottenham đối diện với nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là mức định giá 60 triệu euro mà phía đội bóng thành London đưa ra, con số mà Barcelona chưa sẵn sàng đáp ứng.

Newcastle giữ chân Nick Woltemade

Trái ngược với các tin đồn rời đi, Newcastle đã quyết định giữ chân tiền đạo Nick Woltemade ở lại sân St James' Park mùa tới. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh trong mùa giải đầu tiên, chân sút người Đức vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo câu lạc bộ để tiếp tục chứng minh năng lực.