Chuyển nhượng tối 22/5: Real Madrid nhắm Diogo Dalot, tương lai Haaland lung lay tại Man City Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Diogo Dalot làm người kế nhiệm Dani Carvajal, trong khi viễn cảnh Pep Guardiola rời Man City khiến Erling Haaland cân nhắc bến đỗ mới.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn tại các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về Real Madrid khi đội bóng này đang tích cực làm mới đội hình bằng những mục tiêu quan trọng, trong khi Manchester City đối mặt với nguy cơ mất đi chân sút chủ lực do những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Tương lai Erling Haaland và biến động tại Manchester City

Thông tin huấn luyện viên Pep Guardiola chuẩn bị chia tay sân Etihad đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ lên các ngôi sao của câu lạc bộ. Tiền đạo Erling Haaland được cho là đã nảy sinh ý định rời Manchester City để tìm kiếm thử thách mới. Điểm đến tiềm năng nhất được nhắc tới là Real Madrid, nơi ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẵn sàng kích hoạt lại sự quan tâm để củng cố hàng công siêu sao.

Erling Haaland có thể cân nhắc rời Manchester City.

Việc Haaland cân nhắc tương lai tại La Liga được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh Man City có thể bước vào giai đoạn chuyển giao nhân sự quan trọng. Nếu thương vụ này xảy ra, đây chắc chắn sẽ là cú sốc lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng trong những năm gần đây.

Real Madrid nhắm Diogo Dalot thay thế Dani Carvajal

Bên cạnh mục tiêu tấn công, Real Madrid cũng đang ráo riết tìm kiếm phương án gia cố hàng thủ. Hậu vệ Diogo Dalot của Manchester United đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Bernabeu. Theo các báo cáo, đây là yêu cầu trực tiếp từ huấn luyện viên Jose Mourinho nhằm tìm kiếm người kế thừa lý tưởng cho Dani Carvajal.

Diogo Dalot được Real Madrid quan tâm.

Tuy nhiên, thương vụ này dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi Manchester United kiên quyết giữ chân cầu thủ người Bồ Đào Nha. Quỷ đỏ đã từ chối mọi lời đề nghị ban đầu và coi Dalot là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch xây dựng đội hình dài hạn tại Old Trafford.

Bayern Munich và Barcelona chạy đua chiêu mộ ngôi sao

Tại Đức, tân huấn luyện viên Vincent Kompany đang nỗ lực thuyết phục đồng đội cũ John Stones gia nhập Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do. Kinh nghiệm dày dặn của trung vệ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng phòng ngự đội bóng xứ Bavaria trở nên vững chắc hơn. Dẫu vậy, Bayern sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Barcelona và Everton để có được chữ ký của Stones.

Trong một diễn biến khác, Barcelona đang lên kế hoạch táo bạo để chiêu mộ Harry Kane từ chính Bayern Munich. Các ngôi sao như Lamine Yamal và Raphinha đều bày tỏ sự ủng hộ với phương án này. Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chi ra mức phí khổng lồ để tạo nên một thương vụ bom tấn trong mùa hè tới.

Các chuyển động quan trọng khác trên thị trường

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khác từ các ông lớn Premier League: