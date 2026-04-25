Chuyển nhượng tối 25/4: MU săn đón Lewandowski, Arsenal quyết chi 100 triệu euro cho Guimaraes Manchester United xem Robert Lewandowski là nhân tố dẫn dắt dàn sao trẻ, trong khi Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục vì Bruno Guimaraes trước sự cạnh tranh của Man City.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các ông lớn tại Ngoại hạng Anh và La Liga bắt đầu kích hoạt những kế hoạch nhân sự tham vọng. Tâm điểm đổ dồn về Old Trafford và Emirates với những mục tiêu chuyển nhượng có thể thay đổi cục diện giải đấu mùa tới.

Manchester United và kế hoạch gây sốc với Robert Lewandowski

Trong nỗ lực tìm kiếm một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm cho hàng công, Manchester United đã bất ngờ điền tên Robert Lewandowski vào danh sách chuyển nhượng ưu tiên. Tiền đạo người Ba Lan, người sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 8 tới, được ban lãnh đạo Quỷ đỏ đánh giá là hình mẫu lý tưởng để dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ đang trong quá trình trưởng thành tại Old Trafford.

Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona đang tiến gần đến ngày đáo hạn, mở ra cơ hội để Man Utd tiếp cận theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc mức phí thấp. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea, đội cũng đang khao khát kinh nghiệm của chân sút kỳ cựu này để giải quyết bài toán ghi bàn.

Robert Lewandowski bất ngờ được MU quan tâm.

Arsenal quyết đấu Man City vì chữ ký 100 triệu euro

Tại Bắc London, huấn luyện viên Mikel Arteta đã xác định Bruno Guimaraes là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện tuyến giữa của Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã trực tiếp đề đạt nguyện vọng với ban lãnh đạo Pháo thủ về việc chiêu mộ thủ quân của Newcastle United.

Để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Brazil, Arsenal dự kiến sẽ phải chi ra không dưới 100 triệu euro. Đây là con số thách thức nhưng cần thiết trong bối cảnh cả Manchester City và Manchester United đều đang theo sát diễn biến thương vụ này. Guimaraes với khả năng điều tiết nhịp độ và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao được xem là sự nâng cấp hoàn hảo cho tham vọng vô địch của Arsenal.

Bruno Guimaraes được Arsenal theo đuổi.

Real Madrid và những biến động tại Bernabeu

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiềm tàng liên quan đến ngôi sao Vinicius Junior. Quá trình gia hạn hợp đồng đang rơi vào bế tắc khi cầu thủ người Brazil yêu cầu mức lương lên tới 30 triệu euro mỗi năm. Ban lãnh đạo Kền kền trắng đã đưa ra tối hậu thư: mọi thỏa thuận phải được chốt trước kỳ World Cup, nếu không đội bóng sẵn sàng đưa anh lên sàn chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Real Madrid cũng đang tích cực săn đón các nhân tố mới cho tuyến giữa. Vitinha của PSG và Enzo Fernandez của Chelsea là hai mục tiêu hàng đầu. Đáng chú ý, Enzo Fernandez đã bày tỏ nguyện vọng chỉ muốn đầu quân cho đội bóng Hoàng gia nếu rời Stamford Bridge, trực tiếp từ chối những lời mời gọi từ Manchester City.

Những diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng từ các ngôi sao khác:

Cole Palmer: Chelsea đã đưa ra mức định giá khổng lồ 150 triệu bảng cho ngôi sao số một của mình trước sự quan tâm từ Man Utd.

John Stones: Trung vệ kỳ cựu này đã chủ động liên hệ với Juventus khi hợp đồng với Man City sắp hết hạn. Cả AC Milan và Inter Milan cũng đang theo sát thương vụ này.

Victor Osimhen: Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo đang khoác áo Galatasaray đang trở thành trận El Clasico trên thị trường chuyển nhượng giữa Real Madrid và Barcelona với mức giá khoảng 100 triệu euro.

Elliot Anderson: Man City sẵn sàng chi 100 triệu bảng để đưa tiền vệ trẻ của Nottingham Forest về sân Etihad.

Sandro Tonali: Tiền vệ này đã từ chối cơ hội gia nhập Man City và Man Utd để ưu tiên con đường trở lại Serie A thi đấu.

Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng mùa hè tới dự kiến sẽ là cuộc chơi của những con số trăm triệu euro, nơi các đội bóng không chỉ cạnh tranh về tài chính mà còn về tầm nhìn chiến lược dài hạn.