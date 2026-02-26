Chuyển nhượng tối 26/2: Pep Guardiola ngăn Haaland tới Real, 'Kền kền trắng' nhắm Barella 80 triệu euro Manchester City nỗ lực giữ chân Erling Haaland trước sự chèo kéo từ Real Madrid, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi đậm cho Nicolo Barella và tìm người thay thế Courtois.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những động thái quyết liệt từ các ông lớn. Tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Etihad, nơi huấn luyện viên Pep Guardiola đang thực hiện các biện pháp cứng rắn để bảo vệ ngôi sao số một của mình trước sự quan tâm từ La Liga.

Cuộc chiến tâm lý tại Manchester City

Pep Guardiola được cho là đang rất lo ngại về những báo cáo liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Erling Haaland và Real Madrid. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra yêu cầu thẳng thừng với tiền đạo người Na Uy: ngừng ngay mọi cuộc đàm phán với đội bóng Madrid, ít nhất là cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc để tập trung tối đa cho mục tiêu của Man City.

Pep Guardiola muốn giữ chân Erling Haaland.

Real Madrid và kế hoạch tái thiết quy mô lớn

Bên cạnh mục tiêu Haaland, Real Madrid đang cho thấy tham vọng nâng cấp tuyến giữa bằng cái tên Nicolo Barella. Đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng đưa ra lời đề nghị kỷ lục trị giá 80 triệu euro để thuyết phục Inter Milan nhả người. Đây được xem là động thái nhằm tìm kiếm sự kế thừa dài hạn cho khu trung tuyến của "Kền kền trắng".

Nicolo Barella nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Đáng chú ý, Real Madrid cũng đang chuẩn bị cho kịch bản chia tay thủ thành Thibaut Courtois. Hai cái tên hàng đầu đang được cân nhắc thay thế là Gregor Kobel của Borussia Dortmund và Bart Verbruggen của Brighton. Ngoài ra, đội bóng này cũng sẵn sàng chi 50 triệu euro cho tài năng trẻ Archie Gray của Tottenham nếu cầu thủ này quyết định rời đi.

Sự sôi động tại Ngoại hạng Anh

Các câu lạc bộ Anh cũng không đứng ngoài cuộc đua vũ trang. Arsenal và Manchester City đang cùng theo dõi sát sao tiền vệ Jack Hinshelwood của Brighton. Trong khi đó, cuộc chiến giành chữ ký của trung vệ Micky van de Ven đang diễn ra căng thẳng giữa Liverpool và Manchester United, khi cầu thủ này có dấu hiệu muốn tìm kiếm thử thách mới.

Tại miền Trung nước Anh, Aston Villa đang nắm thế chủ động trong việc giữ chân hoặc bán Morgan Rogers. Đội bóng này kỳ vọng mức phí chuyển nhượng sẽ vượt xa con số 80 triệu bảng mà Chelsea và Liverpool từng đề nghị vào mùa hè năm ngoái. Ở chiều hướng khác, Liverpool vừa nhận gáo nước lạnh từ Palmeiras khi đội bóng Brazil từ chối bán tiền vệ cánh Allan và muốn giữ anh đến hết năm 2026.

Những mục tiêu tiềm năng khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ đáng chú ý khác: