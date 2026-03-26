Chuyển nhượng tối 26/3: Bruno Fernandes cân nhắc rời MU, Salah nhận đề nghị 100 triệu euro Kỳ chuyển nhượng hè nóng dần khi thủ quân Bruno Fernandes có thể chia tay Man Utd, trong khi Al Ittihad sẵn sàng trả lương kỷ lục để lôi kéo Mohamed Salah.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang đứng trước những biến động lớn khi hàng loạt ngôi sao hạng A đánh tiếng ra đi. Đáng chú ý nhất là tình hình tại Old Trafford và Anfield, nơi hai biểu tượng của câu lạc bộ là Bruno Fernandes và Mohamed Salah đang đối mặt với những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp.

Manchester United chuẩn bị phương án thay thế Bruno Fernandes

Tiền vệ Bruno Fernandes đang nghiêm túc cân nhắc việc rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tương lai của thủ quân người Bồ Đào Nha trở nên bất định trong bối cảnh đội bóng đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn dưới thời chủ sở hữu mới. Theo talkSPORT, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng xác định Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest là phương án tiềm năng để khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao mang áo số 8 có thể để lại.

Sức hút khổng lồ từ Ả Rập Xê Út đối với Salah và Vinicius

Tại vùng Merseyside, Mohamed Salah đang là tâm điểm của một thương vụ bom tấn. Al Ittihad được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Ai Cập với đề nghị hợp đồng hai năm cùng mức lương lên tới 100 triệu euro mỗi năm. Dù nhận được sự quan tâm từ Inter Miami, Barcelona và Paris Saint-Germain, nhưng tiềm lực tài chính từ các đội bóng Ả Rập Xê Út đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Không chỉ Salah, Vinicius Junior của Real Madrid cũng đã lọt vào tầm ngắm của các quan chức Ả Rập Xê Út. Ngôi sao người Brazil sẵn sàng rời sân Bernabeu nếu các yêu cầu về hợp đồng mới không được ban lãnh đạo đáp ứng. Các buổi gặp gỡ trực tiếp giữa đại diện của Vinicius và phía đối tác Ả Rập đã diễn ra, gây nên mối lo ngại không nhỏ cho cộng đồng Madridista.

Real Madrid gia cố hàng thủ và những biến động khác tại Premier League

Để củng cố sức mạnh cho chiến dịch mùa tới, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur. Ban lãnh đạo "Los Blancos" đánh giá cao bản lĩnh của tuyển thủ Argentina trong bối cảnh tương lai của cầu thủ trẻ Raul Asencio vẫn chưa được đảm bảo.

