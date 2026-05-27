Chuyển nhượng tối 27/5: Chelsea săn lùng Kobbie Mainoo, Arsenal gây sốc với Enzo Fernandez Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động trước kế hoạch lôi kéo Kobbie Mainoo của Chelsea và tham vọng sở hữu Enzo Fernandez từ phía kình địch Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến những diễn biến khó lường khi các ông lớn bắt đầu thực hiện những nước đi táo bạo nhằm củng cố lực lượng. Tâm điểm đổ dồn về Tây London và Bắc London, nơi Chelsea và Arsenal đang lên kế hoạch cho những thương vụ có thể thay đổi cục diện giải đấu.

Chelsea tham vọng sở hữu "viên ngọc" Kobbie Mainoo của Man Utd

Huấn luyện viên Xabi Alonso được cho là đã đưa Kobbie Mainoo vào danh sách mục tiêu ưu tiên để nâng cấp tuyến giữa của Chelsea. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao năng lực của tiền vệ trẻ thuộc biên chế Manchester United và đã tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ để tìm phương án chiêu mộ.

Dù Kobbie Mainoo hiện là trụ cột không thể thay thế trong kế hoạch tương lai tại Old Trafford, Chelsea vẫn sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một khoản kinh phí khổng lồ. Tuy nhiên, việc thuyết phục "Quỷ đỏ" nhả người được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn khi cầu thủ này sở hữu bộ kỹ năng xử lý bóng và nhãn quan chiến thuật vượt trội so với lứa tuổi.

Arsenal gây sốc với ý định chiêu mộ Enzo Fernandez

Trong khi Chelsea đang tìm người mới, họ cũng phải đối mặt với nỗ lực lôi kéo ngôi sao hiện tại của mình là Enzo Fernandez. Arsenal đã bất ngờ bày tỏ sự quan tâm đến nhà vô địch World Cup 2022, bất chấp sự cạnh tranh từ Real Madrid và Manchester City. Pháo thủ xem Enzo là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm khu trung tuyến.

Phía ban lãnh đạo Chelsea đã ngay lập tức có phản ứng cứng rắn khi phủ nhận mọi khả năng để tiền vệ người Argentina gia nhập kình địch cùng thành phố. Hiện tại, Enzo Fernandez vẫn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Man Utd và thương vụ 93 triệu đô la mang tên Aurelien Tchouameni

Manchester United không đứng ngoài cuộc đua khi đang nhắm tới Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Đội chủ sân Old Trafford khát khao sở hữu một "máy quét" đẳng cấp thế giới để gia cố hàng thủ và sẵn sàng chi ra 93 triệu đô la để hiện thực hóa mục tiêu này.

Mặc dù Real Madrid rất muốn giữ chân tiền vệ người Pháp, nhưng một lời đề nghị khổng lồ có thể khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải cân nhắc lại. Sự hiện diện của Tchouameni được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa MU trở nên thép hơn dưới thời ban lãnh đạo mới.

Biến động tại Real Madrid: Luka Modric trở lại, Eder Militao có thể rời đi

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ nhân sự lớn. Huyền thoại Luka Modric dự kiến sẽ giải nghệ sau kỳ World Cup sắp tới. Đội bóng sẵn sàng mở cửa chào đón anh trở lại trong một vai trò quản lý hoặc trợ lý trong ban huấn luyện của Jose Mourinho – người được đồn đoán sẽ tái dẫn dắt Los Blancos mùa tới.

Ở chiều ngược lại, Jose Mourinho được cho là đã thúc giục câu lạc bộ bán trung vệ Eder Militao do tiền sử chấn thương dày đặc. Paris Saint-Germain đang dẫn đầu cuộc đua này, dù lời đề nghị 41 triệu đô la của họ vẫn còn cách xa mức định giá 70 triệu đô la mà phía Real Madrid yêu cầu.

Liverpool và Tottenham tăng tốc trên thị trường

Liverpool hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Nico Williams từ Athletic Club. Để sở hữu ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha, The Kop sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 93 triệu đô la.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đồng thời, tài năng trẻ Savinho của Manchester City cũng bày tỏ sự cởi mở với viễn cảnh gia nhập đội bóng Bắc London để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Cuối cùng, Bayern Munich đang nỗ lực đàm phán với Newcastle United cho trường hợp của Anthony Gordon. Dù đã đề nghị mức giá 52 triệu bảng kèm theo thủ thành Alexander Nubel, đại diện nước Đức vẫn chưa thể thuyết phục được đội bóng vùng Tyneside khi con số này vẫn thấp hơn yêu cầu của đối tác.