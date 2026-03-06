Chuyển nhượng tối 6/3: Salah đếm ngày rời Liverpool, Real Madrid săn đón Allegri Mohamed Salah tiến gần Saudi Pro League, MU nhắm Bruno Guimaraes thay Casemiro, trong khi Real Madrid muốn bổ nhiệm Allegri thay thế Alvaro Arbeloa.

Thị trường chuyển nhượng tối ngày 6/3 chứng kiến những biến động quan trọng tại các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về tương lai của Mohamed Salah tại Anfield và kế hoạch cải tổ băng ghế chỉ đạo của Chủ tịch Florentino Perez tại Real Madrid.

Mohamed Salah và khả năng chia tay Liverpool

Tiền đạo Mohamed Salah đang đứng trước ngưỡng cửa rời Liverpool khi kỳ chuyển nhượng mùa hè cận kề. Các câu lạc bộ tại giải Saudi Pro League được cho là đang chuẩn bị những lời đề nghị tài chính khổng lồ để thuyết phục ngôi sao người Ai Cập chuyển tới Trung Đông thi đấu.

Ở tuổi 33, Salah không còn duy trì được phong độ đỉnh cao ổn định như kỳ vọng trong mùa giải này. Nội bộ Liverpool hiện đang dấy lên cảm giác rằng đã đến lúc đôi bên cần nói lời chia tay để bắt đầu một chu kỳ mới.

Salah có thể rời Liverpool.

Manchester United gia nhập cuộc đua giành Bruno Guimaraes

Theo báo cáo từ TEAMtalk, Manchester United đã nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm một cái tên đẳng cấp để thay thế cho Casemiro, ngôi sao 28 tuổi người Brazil đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Mặc dù Newcastle United đang nỗ lực thuyết phục Guimaraes gia hạn hợp đồng để giữ chân anh ở lại sân St James' Park lâu hơn cột mốc năm 2028, sức hút từ dự án tái thiết tại Manchester United có thể khiến tiền vệ này phải cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai.

Real Madrid nhắm Massimiliano Allegri cho ghế nóng

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đang lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ trên băng ghế chỉ đạo vào mùa hè này. Sau những kết quả không như ý với các chiến lược gia trẻ như Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, ông Perez đang khao khát một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm để dẫn dắt đội hình đầy sao của "Kền kền trắng".

Trong danh sách rút gọn, Massimiliano Allegri là cái tên được ưu tiên hàng đầu bên cạnh Jurgen Klopp. Tuy nhiên, việc thuyết phục chiến lược gia này sẽ không dễ dàng khi Allegri khẳng định đang cảm thấy hạnh phúc và có sự đồng điệu lớn với ban lãnh đạo Milan sau 11 năm trở lại Milanello.

HLV Allegri lọt tầm ngắm Real.

Kế hoạch tái thiết của Juventus và tham vọng của Wrexham

Tại Italy, Juventus đang chuẩn bị cho một mùa hè 2026 bận rộn. Mục tiêu của "Bà đầm già" là chiêu mộ các tiền vệ chất lượng dưới dạng chuyển nhượng tự do như Bernardo Silva (Manchester City) và Leon Goretzka (Bayern Munich). Ngoài ra, đội bóng thành Turin cũng muốn củng cố hàng thủ và ưu tiên giữ chân tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic.

Tại Anh, câu lạc bộ Wrexham của hai ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney cũng đang viết tiếp câu chuyện cổ tích. Hiện xếp thứ 6 tại Championship, Wrexham đang lên kế hoạch chiêu mộ Andy Robertson (Liverpool) và Harry Wilson (Fulham) nếu giành quyền thăng hạng lên Ngoại hạng Anh mùa tới.

Trong một diễn biến khác, Hamburg đang nỗ lực đàm phán với Arsenal để mua đứt tiền vệ Fabio Vieira. Tuy nhiên, rào cản tài chính 20 triệu euro đang là trở ngại lớn nhất khiến đại diện nước Đức chưa thể hoàn tất thương vụ này.