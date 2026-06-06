Chuyển nhượng tối 6/6: MU đạt thỏa thuận mua Ederson, Mourinho nhắm Nico Paz Manchester United đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson với giá 39 triệu bảng, trong khi Jose Mourinho thúc đẩy Real Madrid tái hợp tài năng trẻ Nico Paz.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những động thái quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Manchester United vừa đạt được bước tiến quan trọng khi chốt xong các điều khoản cá nhân và mức phí chuyển nhượng cho tiền vệ Ederson của Atalanta.

Man Utd bứt phá trong thương vụ Ederson

Đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý chi trả mức phí ban đầu 35 triệu bảng kèm theo 4 triệu bảng phụ phí để sở hữu chữ ký của cầu thủ 26 tuổi. Ederson được kỳ vọng sẽ mang lại sự cơ động và sức mạnh cần thiết cho tuyến giữa của huấn luyện viên Man Utd trong chiến dịch sắp tới.

MU đạt thỏa thuận với Ederson.

Tottenham sở hữu Andy Robertson, Man City bị từ chối

Tại London, Tottenham Hotspur đã hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ trái Andy Robertson theo dạng chuyển nhượng tự do. Kinh nghiệm dày dạn của ngôi sao người Scotland tại Liverpool được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Roberto De Zerbi tại Spurs.

Trong khi đó, đương kim vô địch Manchester City lại gặp khó khăn khi Nottingham Forest thẳng thừng từ chối lời đề nghị mở đầu dành cho Elliot Anderson. Tiền vệ 23 tuổi này đang là mục tiêu ưu tiên để gia tăng chiều sâu đội hình cho đội chủ sân Etihad, và Man City dự kiến sẽ sớm quay lại với một mức giá hấp dẫn hơn.

Sức hút từ các ngôi sao trẻ: Morgan Rogers và Mateus Fernandes

Bayern Munich đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa. Sau một mùa giải bùng nổ với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo, Rogers trở thành mục tiêu săn đón của cả Arsenal và Man City. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng đang cân nhắc chiêu mộ Mateus Fernandes của West Ham với mức định giá lên tới 80 triệu bảng, bất chấp sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh.

Mourinho và kế hoạch tái ngộ Nico Paz tại Bernabeu

Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất là việc Jose Mourinho đề nghị Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz từ Como nếu ông trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia. Tài năng trẻ người Argentina đã có màn trình diễn ấn tượng tại Serie A mùa này và chỉ tiêu tốn khoảng 9 triệu euro để mua lại.

Mourinho muốn Real mua lại Nico Paz.

Ở một diễn biến khác, Chelsea đang tái khởi động kế hoạch chiêu mộ thủ thành Mike Maignan của AC Milan để củng cố vị trí khung gỗ. Trong khi đó, Man Utd vẫn đang nỗ lực đàm phán với Newcastle về trường hợp của Lewis Hall, người đang được định giá khoảng 80 triệu bảng, như một phương án giải quyết bài toán hậu vệ trái lâu dài tại Old Trafford.