Chuyển nhượng tối 8/3: Arsenal săn 'bom tấn' Kvaratskhelia, Chelsea chi 350 triệu euro Arsenal nhắm chiêu mộ Kvaratskhelia từ PSG, trong khi Chelsea gây sốc với kế hoạch chi 350 triệu euro cho bộ ba Barcelona và tiền đạo Lautaro Martinez của Inter.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các đội bóng lớn tại Premier League bắt đầu kích hoạt những kế hoạch mua sắm tham vọng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về London, nơi cả Arsenal và Chelsea đều sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để nâng cấp đội hình cho mùa giải tới.

Arsenal và mục tiêu Khvicha Kvaratskhelia

Theo báo cáo từ Fichajes, Arsenal đang lên kế hoạch nghiêm túc để chiêu mộ Khvicha Kvaratskhelia từ Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải này. Ngôi sao người Georgia được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường sức sáng tạo cho hành lang cánh của đội bóng thành London. Việc nhắm tới một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Kvaratskhelia cho thấy tham vọng cạnh tranh sòng phẳng của Pháo thủ tại các đấu trường lớn.

Khvicha Kvaratskhelia nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Ở chiều ngược lại, nhân sự hàng tiền vệ của Arsenal có thể có biến động. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly đang cân nhắc việc rời sân Emirates theo dạng cho mượn. Theo Football Insider, cầu thủ này cảm thấy thất vọng vì không có nhiều cơ hội ra sân và muốn tìm kiếm bến đỗ mới để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Chelsea gây sốc với kế hoạch chi tiêu 350 triệu euro

Chelsea đang chuẩn bị thực hiện một cuộc càn quét thị trường chuyển nhượng với những con số gây choáng váng. Theo El Nacional, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng gửi đề nghị trị giá lên tới 250 triệu euro tới Barcelona để sở hữu cùng lúc bộ ba ngôi sao: hậu vệ Jules Koundé, tiền vệ Dani Olmo và tiền vệ cánh Raphinha. Đây là một động thái cho thấy sự quyết tâm của Chelsea trong việc tái thiết đội hình bằng những nhân tố đã khẳng định được đẳng cấp tại La Liga.

Không dừng lại ở đó, hàng công của "The Blues" có thể được củng cố bằng một cái tên lừng lẫy khác. Nguồn tin từ Fichajes cho biết Chelsea đang chuẩn bị 100 triệu euro để thuyết phục Inter Milan nhả tiền đạo Lautaro Martinez. Sự xuất hiện của chân sút người Argentina được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán hiệu suất ghi bàn cho đội bóng của Premier League.

Chelsea tính chiêu mộ Lautaro Martinez.

Liverpool và các phương án dự phòng cho hàng công

Tại Anfield, Liverpool cũng đang tích cực tìm kiếm những phương án tăng cường sức mạnh. Sau khi thất bại trong việc tiếp cận bộ đôi Bradley Barcola và Desire Doue của PSG, "The Kop" đã chuyển hướng sang Yan Diomande của RB Leipzig. Theo TEAMtalk, tiền đạo cánh này hiện là mục tiêu hàng đầu để làm mới lối chơi của đội bóng vùng Merseyside.

Về kế hoạch nhân sự lâu dài, tương lai của Mohamed Salah sẽ quyết định đến số phận của các cầu thủ khác. Theo Football Insider, nếu Salah quyết định ở lại, Liverpool sẽ kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị dành cho Cody Gakpo để duy trì chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, nếu ngôi sao người Ai Cập ra đi, một cuộc cải tổ hàng công quy mô lớn có thể sẽ diễn ra.

Những biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều tin đồn hấp dẫn khác liên quan đến các ông lớn: