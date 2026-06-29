Chuyển nhượng V-League: Đình Bắc gia hạn kỷ lục, Nhật Minh chia tay Hải Phòng Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cam kết tương lai với Công an Hà Nội đến năm 2029, trong khi Hồ Tấn Tài chính thức gia nhập Ninh Bình và ông Park Hang-seo lỡ hẹn World Cup.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam vừa trải qua 24 giờ đầy biến động với những bản hợp đồng mang tính chiến lược. Từ việc giữ chân các tài năng trẻ đến sự dịch chuyển của những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, các câu lạc bộ đang cho thấy sự chuẩn bị quyết liệt cho mùa giải mới.

Nguyễn Đình Bắc và bản cam kết dài hạn với Công an Hà Nội

Thông tin đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bản giao kèo mới có thời hạn kéo dài đến năm 2029, một con số hiếm thấy đối với các cầu thủ trẻ tại V-League hiện nay. Quyết định này không chỉ chấm dứt những đồn đoán về việc anh ra nước ngoài thi đấu mà còn khẳng định vị thế hạt nhân của Đình Bắc trong kế hoạch chinh phục danh hiệu của đội bóng thủ đô.

Đình Bắc gia hạn với Công an Hà Nội. Ảnh: VFF

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã nhận được sự quan tâm sát sao từ nhiều đội bóng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc lựa chọn ở lại và gắn bó lâu dài với Công an Hà Nội cho thấy sự tin tưởng của chân sút này vào lộ trình phát triển chuyên nghiệp mà ban lãnh đạo đội bóng đề ra. Đây được xem là nước đi khôn ngoan để tiền đạo này duy trì phong độ ổn định trước khi tính đến những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Sự chia ly tại sân Lạch Tray và bến đỗ mới của Hồ Tấn Tài

Tại Hải Phòng, trung vệ Nguyễn Nhật Minh đã chính thức nói lời chia tay đội bóng đất Cảng sau ba mùa giải gắn bó. Nhật Minh là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, góp công lớn vào những thành tích ấn tượng của đội bóng trong thời gian qua. Sự ra đi của tuyển thủ quốc gia này để lại một khoảng trống lớn nơi hàng thủ Hải Phòng.

Nhật Minh chia tay Hải Phòng. Ảnh: VFF

Trong khi đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài đã tìm được bến đỗ mới sau khi Becamex TP.HCM xuống hạng. Ngôi sao 27 tuổi đã đạt được thỏa thuận gia nhập Ninh Bình với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, Tấn Tài được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng giúp đội bóng đất Cố đô hiện thực hóa tham vọng tại mùa giải 2026/27.

Lộ trình chuyển mình của các tuyển thủ và nỗi buồn của ông Park Hang-seo

Song song với các thương vụ chuyển nhượng, bóng đá Việt Nam cũng chú trọng vào công tác đào tạo nhân sự kế cận. Sáng 28/6, khóa học huấn luyện viên chứng chỉ C AFC/VFF 2026 đã khai mạc tại Đà Nẵng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng và Lê Văn Thắng. Việc các tuyển thủ đương nhiệm tận dụng quãng nghỉ để theo học cho thấy tư duy chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn hậu giải nghệ.

Ở bình diện quốc tế, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, vừa phải đón nhận kết quả không như ý. Trên cương vị Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc, ông cùng đội nhà đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Dù giành chiến thắng ở lượt trận cuối, nhưng việc kém chỉ số phụ so với các đối thủ đã khiến Hàn Quốc bị loại sớm, khép lại hành trình đầy tiếc nuối của chiến lược gia 68 tuổi trong vai trò quản lý tại KFA.