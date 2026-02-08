Chuyện về Matheus Cunha: Từ sự cố trên đường quê đến tình cảm chân thành của CĐV Brazil Trở về sau World Cup 2026, tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United gặp sự cố thủng lốp xe tại Paraiba và nhận sự giúp đỡ ấm áp từ một cổ động viên.

Sau hành trình cống hiến cho tuyển Brazil tại World Cup 2026, tiền đạo Matheus Cunha trở về quê nhà Paraiba nghỉ ngơi trước khi tập trung cùng Manchester United cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chuyến di chuyển của chân sút 27 tuổi trên tuyến đường BR-101 qua Santa Rita, thuộc vùng đô thị Joao Pessoa, bất ngờ gặp sự cố ngoài dự kiến khi chiếc xe của anh bị thủng lốp giữa đường.

Cú bắt tay trên đường quê và lời từ chối thù lao đặc biệt

Trong khoảnh khắc bế tắc, may mắn đã mỉm cười với Cunha khi người dừng lại hỗ trợ xử lý sự cố chính là Edenilson - một cổ động viên lâu năm của tiền đạo này. Người thợ sửa lốp nhanh chóng giúp ngôi sao của Quỷ đỏ thay lốp xe để tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, khi Cunha chủ động đề nghị thanh toán chi phí sửa chữa để bày tỏ lòng cảm ơn, Edenilson nhất quyết từ chối nhận tiền. Anh chia sẻ rằng những màn trình diễn của Cunha đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui, và món quà duy nhất anh mong muốn chỉ là sự giới thiệu cửa hàng của mình tới mọi người.

"Tôi đã tìm mọi cách để trả tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận. Anh ấy nói tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui cho anh ấy. Điều anh ấy muốn là gì ư? Chỉ cần tôi giới thiệu cửa hàng của anh ấy thôi", Cunha hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, tiền đạo này đã quay một đoạn video ngắn giới thiệu cửa hàng của Edenilson như một lời tri ân chân thành.

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Điểm tựa quê nhà và kỳ vọng cho mùa giải 2026/27 cùng Manchester United

Bên cạnh sự cố đáng nhớ trên đường BR-101, kỳ nghỉ tại Joao Pessoa còn là dịp để Cunha trở lại khu phố nơi mình sinh ra. Tiền đạo tuyển Brazil dành nhiều thời gian gặp gỡ người hâm mộ địa phương và chụp ảnh lưu niệm cùng bức tranh graffiti tái hiện màn ăn mừng lướt sóng quen thuộc – tác phẩm vinh danh anh sau World Cup 2026.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Cunha đã ghi được 3 bàn thắng dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, trong đó có pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 ở trận gặp Scotland tại lượt đấu cuối bảng C. Bất chấp việc Brazil phải dừng bước sớm, Cunha vẫn khẳng định việc khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Khép lại kỳ nghỉ ngắn ngày, Cunha sẽ trở lại Manchester United để bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Đội chủ sân Old Trafford đã khởi động chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải chạm trán các đối thủ chất lượng như Atletico Madrid, Paris Saint-Germain và AC Milan. Mới đây, dưới sự chỉ đạo của HLV Michael Carrick, chân sút 27 tuổi được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong kế hoạch nhân sự và chiến thuật của Quỷ đỏ ở mùa giải tới.