Citi dự báo dự trữ dầu thô toàn cầu giảm 900 triệu thùng vào tháng 6-2026 Ngân hàng Citi nhận định lượng dầu tồn kho thế giới có thể chạm mức thấp nhất trong 8 năm do xung đột và tắc nghẽn hậu cần, ngay cả khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt.

Theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng Citi vào ngày 30/04/2026, dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu đang đối mặt với đà sụt giảm nghiêm trọng. Ước tính tổng lượng dự trữ có thể giảm khoảng 900 triệu thùng vào cuối quý 2 năm 2026, đưa mức tồn kho xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 8 năm qua.

Dự trữ dầu toàn cầu trước nguy cơ chạm đáy 8 năm

Citi chỉ ra rằng đà sụt giảm 900 triệu thùng bao gồm 500 triệu thùng đã hao hụt thực tế và khoảng 400 triệu thùng dự kiến sẽ tiếp tục giảm do các vấn đề về hậu cần và thiệt hại từ xung đột. Đáng chú ý, kịch bản này vẫn có khả năng xảy ra ngay cả khi Mỹ và Iran đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn và hoạt động khai thác phục hồi về mức bình thường vào cuối tháng 06/2026.

Trước đó, vào ngày 07/04/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 5% vào ngày 20/04 do lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran. Hiện tại, giao thông qua eo biển Hormuz phần lớn vẫn đang trong tình trạng đình trệ.

Áp lực từ eo biển Hormuz và các kịch bản giá dầu

Tình hình tại eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo phân tích của Citi, nếu tình trạng gián đoạn tại khu vực này kéo dài thêm một tháng, tổng lượng dầu tồn kho bị mất có thể lên tới 1,3 tỷ thùng. Trong trường hợp đó, giá dầu Brent dự báo sẽ duy trì ở mức 110 USD/thùng trong quý 2, sau đó điều chỉnh về 90 USD và 80 USD/thùng lần lượt vào quý 3 và quý 4 năm 2026.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu sự cố gián đoạn kéo dài thêm hai tháng, lượng dầu thất thoát có thể lên đến 1,7 tỷ thùng. Đây sẽ là mức tồn kho thấp kỷ lục trong lịch sử dựa trên dữ liệu khoảng 25 năm của ngành dầu mỏ. Khi đó, áp lực nguồn cung có thể đẩy giá dầu chạm mốc 130 USD/thùng ngay trong quý 2 năm 2026.

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao đang được thực thi, các chuyên gia tài chính cho rằng những rào cản về hạ tầng và thiệt hại liên quan đến xung đột vẫn là thách thức lớn, ngăn cản dự trữ dầu thô phục hồi nhanh chóng trong ngắn hạn.