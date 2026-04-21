Citi dự báo dự trữ dầu toàn cầu giảm 900 triệu thùng vào cuối tháng 6-2026 Lượng dầu tồn kho thế giới có thể chạm mức thấp nhất trong 8 năm do xung đột và tắc nghẽn hậu cần, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran được thực thi.

Ngân hàng Citi dự báo lượng dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu có thể sụt giảm khoảng 900 triệu thùng vào cuối quý 2-2026. Đáng chú ý, mức giảm này vẫn xảy ra ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và hoạt động tại eo biển Hormuz phục hồi bình thường.

Dự trữ dầu chạm mức thấp nhất trong 8 năm

Theo phân tích từ các chuyên gia tại Citi, sự sụt giảm 900 triệu thùng bao gồm 500 triệu thùng đã mất và 400 triệu thùng dự kiến tiếp tục thâm hụt trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự chậm trễ trong việc tăng sản lượng, các rào cản về hậu cần và những thiệt hại liên quan đến xung đột.

"Chúng ta sẽ chứng kiến lượng dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ toàn cầu chạm mức thấp nhất trong 8 năm vào cuối tháng 6-2026, bất chấp khả năng xung đột kết thúc trong tuần này", báo cáo của Citi nhấn mạnh.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 07/04/2026 nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Tehran, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế, giá dầu đã tăng khoảng 5% vào ngày 20/04 khi xuất hiện lo ngại thỏa thuận có thể đổ vỡ sau sự cố Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran. Hiện tại, hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz phần lớn vẫn đang trong tình trạng đình trệ.

Các kịch bản rủi ro và biến động giá dầu

Citi cũng đưa ra các kịch bản dự phòng dựa trên thời gian gián đoạn tại eo biển Hormuz:

Gián đoạn thêm 1 tháng: Tổng lượng dầu tồn trữ thâm hụt có thể lên tới 1,3 tỷ thùng. Khi đó, giá dầu Brent dự báo dao động ở mức lần lượt gần 110 USD, 90 USD và 80 USD/thùng trong quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2026.

Gián đoạn thêm 2 tháng: Mức thâm hụt có thể đạt 1,7 tỷ thùng, đẩy tồn kho xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 25 năm qua. Trong kịch bản này, giá dầu có thể chạm ngưỡng 130 USD/thùng ngay trong quý 2-2026.

Các chuyên gia tài chính đánh giá, khả năng phục hồi của nguồn cung dầu mỏ vẫn phụ thuộc lớn vào tốc độ bình thường hóa dòng chảy qua các tuyến hàng hải huyết mạch và tính bền vững của các thỏa thuận ngoại giao giữa các bên liên quan.