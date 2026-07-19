Citizen AQ4090-08A: Đỉnh cao chế tác từ giấy Washi nhuộm chàm và bộ máy Eco-Drive siêu chính xác Mẫu đồng hồ giới hạn Citizen AQ4090-08A gây ấn tượng với mặt số giấy Washi nhuộm thủ công độc bản, kết hợp cùng bộ máy Caliber A060 có sai số chỉ ±5 giây mỗi năm.

Citizen vừa chính thức mở cổng đặt trước cho mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn "The Citizen" AQ4090-08A. Với mức giá 2.995 USD, sản phẩm này không chỉ là một thiết bị đo thời gian mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản và công nghệ cơ khí hiện đại.

Mỗi mặt số trên dòng đồng hồ "The Citizen" mới đều là độc bản nhờ quy trình chế tác thủ công.

Nghệ thuật nhuộm Shibori trên nền giấy Washi độc bản

Điểm nhấn quan trọng nhất của AQ4090-08A chính là mặt số được làm từ giấy Washi nhuộm chàm (Indigo). Citizen sử dụng kỹ thuật nhuộm "pole-wrap shibori" truyền thống: giấy Washi trắng được quấn quanh một ống trụ, buộc chặt bằng dây để tạo ra các nếp nhăn li ti, sau đó nhúng nhiều lần vào thuốc nhuộm chàm tự nhiên làm từ lá cây lên men.

Do quy trình này được thực hiện hoàn toàn bằng tay, không có hai mặt số nào hoàn toàn giống hệt nhau. Mỗi chiếc trong số 200 chiếc được sản xuất đều sở hữu những vân mây và sắc độ xanh chàm riêng biệt, tạo nên tính độc bản cho người sở hữu.

Bộ máy Caliber A060: Chuẩn mực của sự chính xác

Bên trong lớp vỏ sang trọng là bộ máy Caliber A060 Eco-Drive độc quyền của Citizen. Đây là một trong những bộ máy thạch anh chính xác nhất thế giới hiện nay với sai số chỉ khoảng ±5 giây mỗi năm. Đáng chú ý, công nghệ Eco-Drive cho phép đồng hồ chuyển hóa bất kỳ nguồn sáng nào thành năng lượng, giúp máy hoạt động liên tục lên đến 1,5 năm trong chế độ tiết kiệm năng lượng chỉ với một lần sạc đầy.

Vật liệu Super Titanium và độ hoàn thiện cao cấp

Thân vỏ của AQ4090-08A được chế tạo từ Super Titanium, vật liệu đặc trưng của Citizen với đặc tính nhẹ và bền bỉ. Để tăng cường khả năng bảo vệ, hãng áp dụng lớp phủ Duratect Platinum, giúp bề mặt có độ bóng sâu và khả năng chống trầy xước vượt trội so với thép không gỉ thông thường.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Bộ máy Caliber A060 Eco-Drive Độ chính xác ±5 giây/năm Chất liệu vỏ Super Titanium (phủ Duratect Platinum) Kích thước Đường kính 40mm, dày 12,2mm Mặt kính Sapphire cong đôi (phủ Clarity Coating) Dây đeo Da cá sấu màu đen Kháng nước 10 ATM (100 mét)

Khác với các phiên bản giấy Washi xanh lá hay xanh dương trước đó thường đi kèm dây kim loại, AQ4090-08A được trang bị dây đeo bằng da cá sấu màu đen, làm nổi bật sắc xanh chàm của mặt số. Các chi tiết khác như kim và cọc số phủ dạ quang, biểu tượng chim đại bàng mạ vàng trên mặt số và số thứ tự phiên bản giới hạn được khắc ở mặt sau cũng góp phần khẳng định đẳng cấp của dòng sản phẩm này.

Mức giá và thời điểm bàn giao

Citizen AQ4090-08A hiện có giá niêm yết 2.995 USD (thấp hơn một chút so với dự đoán ban đầu là 3.000 USD). Với số lượng giới hạn chỉ 200 chiếc trên toàn thế giới, đây là mục tiêu săn đón của những nhà sưu tập đồng hồ yêu thích sự kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ nghệ chính xác. Dự kiến, những đơn hàng đặt trước sẽ bắt đầu được giao từ ngày 22/07/2026.