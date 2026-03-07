Citizen AQ4090-08A: Tuyệt tác Eco-Drive với mặt số giấy Washi nhuộm thủ công Citizen ra mắt phiên bản giới hạn AQ4090-08A sử dụng giấy Washi nhuộm chàm thủ công, kết hợp bộ máy Eco-Drive chính xác ±5 giây mỗi năm và vỏ Super Titanium bền bỉ.

Nhân kỷ niệm 50 năm công nghệ sạc năng lượng mặt trời Eco-Drive, Citizen tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc ra mắt mẫu đồng hồ "The Citizen" AQ4090-08A. Đây là phiên bản giới hạn chỉ 200 chiếc trên toàn thế giới, một sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản và công nghệ đồng hồ tiên tiến nhất hiện nay.

Nghệ thuật nhuộm Shibori trên mặt số giấy Washi

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Citizen AQ4090-08A chính là mặt số được làm từ giấy washi nhuộm chàm thủ công. Citizen đã áp dụng kỹ thuật nhuộm vải truyền thống của Nhật Bản mang tên "pole-wrap shibori" để tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt. Quá trình này bao gồm việc quấn giấy washi trắng quanh một ống trụ, buộc chặt bằng dây để tạo ra các nếp nhăn mảnh, sau đó nhúng liên tục vào thuốc nhuộm chàm tự nhiên làm từ lá lên men.

Mỗi mặt số giấy washi được nhuộm thủ công bằng kỹ thuật shibori truyền thống, tạo nên hoa văn độc nhất trên mỗi chiếc đồng hồ.

Kết quả là một mặt số có họa tiết mềm mại như sương mù, gợi nhớ đến làn sương sớm lướt qua những vùng cao nguyên lạnh giá. Vì được nhuộm thủ công, không có hai chiếc đồng hồ nào hoàn toàn giống hệt nhau về vân mây trên mặt số, mang lại tính độc bản cao cho chủ sở hữu.

Cận cảnh mặt số giấy washi nhuộm chàm của Citizen AQ4090-08A với kim và cọc số tông màu bạc cùng cửa sổ ngày tinh xảo.

Bộ máy Caliber A060: Đỉnh cao của sự chính xác

Bên trong lớp vỏ sang trọng là bộ máy Caliber A060 Eco-Drive độc quyền của Citizen. Đây là một trong những bộ máy thạch anh (quartz) chính xác nhất thế giới với sai số chỉ ±5 giây mỗi năm. Bộ máy này không chỉ hoạt động bằng năng lượng ánh sáng mà còn tích hợp hàng loạt tính năng cao cấp:

Lịch vạn niên: Được lập trình sẵn đến tháng 2 năm 2100.

Được lập trình sẵn đến tháng 2 năm 2100. Tự động điều chỉnh kim: Đảm bảo kim luôn chỉ đúng vị trí cọc số ngay cả khi bị va đập.

Đảm bảo kim luôn chỉ đúng vị trí cọc số ngay cả khi bị va đập. Chế độ tiết kiệm năng lượng: Cho phép đồng hồ hoạt động lên đến 1,5 năm trong bóng tối.

Cho phép đồng hồ hoạt động lên đến 1,5 năm trong bóng tối. Kháng từ: Đạt tiêu chuẩn JIS Class 1, bảo vệ bộ máy khỏi ảnh hưởng của các thiết bị điện tử.

Citizen AQ4090-08A đi kèm dây đeo da cá sấu màu đen mang lại cảm giác sang trọng và cổ điển.

Vật liệu Super Titanium và hoàn thiện cao cấp

Vỏ đồng hồ có kích thước 40mm, được chế tác từ Super Titanium - vật liệu độc quyền của Citizen với đặc tính nhẹ hơn thép nhưng cứng hơn gấp nhiều lần. Bề mặt vỏ được xử lý bằng lớp phủ Duratect Platinum giúp chống trầy xước hiệu quả và giữ được độ sáng bóng bền lâu. Mặt kính sapphire cong đôi với lớp phủ Clarity Coating giúp giảm phản chiếu, tạo cảm giác như không có kính khi nhìn vào mặt số.

Mặt sau được đánh số thứ tự riêng biệt và có biểu tượng chim đại bàng đặc trưng của dòng The Citizen.

Khác với các phiên bản màu xanh lá hay xanh dương trước đó sử dụng dây kim loại, AQ4090-08A được trang bị dây đeo da cá sấu màu đen, nhấn mạnh phong cách lịch lãm của một chiếc đồng hồ dress watch. Biểu tượng chim đại bàng bằng vàng xuất hiện trên mặt số và nắp lưng là minh chứng cho đẳng cấp cao nhất trong bộ sưu tập "The Citizen".

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Chi tiết Mã sản phẩm Citizen AQ4090-08A Bộ máy Caliber A060 Eco-Drive (Năng lượng mặt trời) Độ chính xác ±5 giây/năm Kích thước vỏ 40mm (Dày 12.2mm) Chất liệu vỏ Super Titanium với lớp phủ Duratect Platinum Mặt kính Sapphire cong đôi (Clarity Coating) Dây đeo Da cá sấu đen Kháng nước 10 ATM (100 mét) Số lượng giới hạn 200 chiếc toàn cầu

Citizen AQ4090-08A dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Mỹ và Nhật Bản vào tháng 8 tới với mức giá niêm yết là 3.000 USD (tương đương khoảng 440.000 Yên). Với số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế, đây chắc chắn sẽ là mục tiêu săn đón của những nhà sưu tầm đồng hồ yêu thích sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ chính xác.

Góc nhìn trực diện Citizen AQ4090-08A