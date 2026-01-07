Citizen Campanola AO1032-03L: Tuyệt tác đồng hồ thiên văn với bản đồ 452 vì sao Kỷ niệm 40 năm dòng Cosmosign, Citizen ra mắt phiên bản Campanola AO1032-03L giới hạn với mặt số xoay hiển thị bản đồ sao thời gian thực và công nghệ vỏ Duratect Amber độc quyền.

Campanola, phân khúc đồng hồ xa xỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản của Citizen, vừa chính thức giới thiệu mẫu AO1032-03L. Đây là phiên bản giới hạn nhằm kỷ niệm 40 năm kể từ khi ý tưởng Cosmosign đầu tiên xuất hiện vào năm 1986, mang đến một trong những cơ chế hiển thị thiên văn phức tạp nhất trên thế giới hiện nay.

Cơ chế hiển thị bầu trời đêm thời gian thực

Điểm đặc trưng nhất của dòng Cosmosign chính là mặt số xoay (planisphere) có khả năng tái hiện bầu trời đêm một cách chính xác theo thời gian thực. Trên phiên bản AO1032-03L, Citizen đã tích hợp bản đồ sao được hiệu chỉnh theo tọa độ 35 độ vĩ Bắc.

Citizen's new Campanola AO1032-03L has a deep blue dial, with a rotating precision display charting constellations.

Mặt số này hiển thị tổng cộng 452 ngôi sao có độ sáng biểu kiến từ 4.0 trở lên, cùng với 119 tinh vân và cụm sao chính. Toàn bộ bản đồ sao sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ đồng bộ với thời gian thực, cho phép người đeo quan sát vị trí thực tế của các chòm sao trên bầu trời. Ngoài ra, người dùng có thể đọc trực tiếp thời gian bình minh và hoàng hôn ngay trên mặt số thông qua các chỉ số được thiết lập tỉ mỉ.

Kỹ thuật chế tác và công nghệ vật liệu Duratect

Dù sở hữu cơ chế hiển thị phức tạp với 11 lớp in siêu nhỏ đạt độ dung sai cực thấp, Citizen vẫn duy trì được kích thước vỏ ở mức 39 mm và độ dày 12.5 mm. Đây là một nỗ lực kỹ thuật đáng kể để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi đeo.

Vỏ đồng hồ được làm từ thép không gỉ nhưng được xử lý bằng công nghệ Duratect Amber. Đây là phương pháp làm cứng bề mặt độc quyền của Citizen, tạo ra tông màu vàng hổ phách đặc trưng đồng thời cung cấp khả năng chống trầy xước cao hơn nhiều so với các phương pháp mạ vàng thông thường. Mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ đều được khắc số thứ tự riêng biệt trong tổng số 210 chiếc được sản xuất.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số kỹ thuật Bộ máy Citizen Cal.4394 (Quartz) Độ chính xác ±20 giây mỗi tháng Chất liệu vỏ Thép không gỉ với lớp phủ Duratect Amber Kích thước Đường kính 39 mm / Dày 12.5 mm Mặt số Bản đồ sao xoay (452 sao, 119 tinh vân) Dây đeo Da cá sấu màu xanh navy

Giá bán và tính độc bản

Citizen Campanola AO1032-03L được trang bị bộ máy Quartz Cal.4394 với sai số khoảng ±20 giây/tháng. Đi kèm với đồng hồ là dây đeo bằng da cá sấu màu xanh navy, đồng bộ với màu sắc của mặt số thiên văn.

Sản phẩm có giá niêm yết là 363.000 Yên (đã bao gồm thuế), tương đương khoảng 2.490 USD. Với số lượng giới hạn chỉ 210 chiếc và chỉ được phân phối tại thị trường nội địa Nhật Bản, đây được xem là một món đồ sưu tầm giá trị đối với những người đam mê kỹ thuật đồng hồ thiên văn.