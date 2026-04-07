Citizen Campanola trình làng bộ đôi đồng hồ giới hạn: Nghệ thuật ánh sáng Kōjō hội tụ cùng công nghệ Ring Solar Thương hiệu xa xỉ Campanola của Citizen vừa ra mắt hai mẫu đồng hồ BU0020-71N và BU0024-02N. Sản phẩm gây ấn tượng với mặt số xà cừ, lịch tam cấp và cơ chế sạc năng lượng ánh sáng qua vòng bezel độc đáo.

Campanola, phân nhánh đồng hồ xa xỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản của Citizen, vừa chính thức giới thiệu hai phiên bản giới hạn mới lấy cảm hứng từ hiện tượng quang học "Kōjō". Trong tiếng Nhật, Kōjō dùng để chỉ những tia sáng tỏa ra từ một nguồn sáng mạnh, tương tự như hiệu ứng ngôi sao tỏa sáng khi nhìn trực diện vào một thiên thể hoặc ánh đèn từ xa.

Bộ đôi mới bao gồm mã hiệu BU0020-71N (phiên bản mặt xanh) và BU0024-02N (phiên bản đen DLC). Cả hai đều là những tác phẩm nghệ thuật cơ khí, kết hợp giữa kỹ thuật chế tác thủ công truyền thống và công nghệ sạc pin bằng ánh sáng tiên tiến của Citizen.

Citizen Campanola BU0020-71N và BU0024-02N, với mặt số màu xanh và đen tương ứng.

Ngôn ngữ thiết kế: Tái hiện hiện tượng Kōjō trên cổ tay

Điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở cách Citizen tái hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng. Mặt số chính được đặt lõm xuống so với vòng chương (chapter ring) bên ngoài, tạo nên chiều sâu thị giác ấn tượng. Ngay phía trên mặt số là một vòng bezel nội bộ làm bằng tinh thể sapphire.

Để mô phỏng hiệu ứng Kōjō, mặt dưới của vòng sapphire này được xử lý bằng một lớp phủ màu đặc biệt. Lớp phủ này có khả năng thay đổi cường độ và sắc thái tùy thuộc vào góc nhìn của người dùng, tạo nên một bề mặt tĩnh nhưng đầy sống động như những tia sáng đang chuyển động.

Về bố cục, Citizen trang bị cho bộ đôi này các tính năng lịch phức tạp (Triple Calendar). Tại vị trí 12 giờ là ô hiển thị ngày, bên trái là thứ và bên phải là tháng. Tại vị trí 6 giờ, một mặt số phụ làm bằng xà cừ (mother-of-pearl) hiển thị chức năng lịch tuần trăng (moonphase), tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho tổng thể mặt số.

Công nghệ Eco-Drive Ring Solar: Giải pháp tối ưu cho thiết kế

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt kỹ thuật của dòng Campanola này so với các dòng Eco-Drive thông thường chính là bộ máy Caliber 8730. Thông thường, đồng hồ năng lượng ánh sáng đòi hỏi mặt số phải có độ xuyên thấu nhất định để ánh sáng đi qua và tiếp cận tấm pin quang điện bên dưới.

Tuy nhiên, với công nghệ Eco-Drive Ring Solar, Citizen đã chuyển vị trí hấp thụ ánh sáng sang một vòng hở nằm giữa mặt số và vòng chương bên ngoài. Giải pháp kỹ thuật này cho phép các nghệ nhân tự do sử dụng các vật liệu đục hoặc có cấu trúc phức tạp như xà cừ, sơn mài hay các lớp phủ kim loại dày trên mặt số mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sạc pin của đồng hồ.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước Đường kính 43.5 mm, dày 14.8 mm Bộ máy Eco-Drive Ring Solar Caliber 8730 Chất liệu mặt số Xà cừ (Moonphase), Sapphire (Vòng bezel trong) Tính năng Lịch tuần trăng, Lịch ngày/thứ/tháng Thị trường Nội địa Nhật Bản (JDM)

Hai phong cách đối lập cho giới sưu tầm

Dù chia sẻ chung cấu trúc thiết kế, hai phiên bản mang đến những cảm quan thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt:

BU0020-71N: Mang tông màu ấm và sang trọng với mặt số xanh tia mặt trời (sunray), kết hợp cùng cọc số La Mã và bộ kim màu vàng. Phiên bản này đi kèm dây đeo bằng thép không gỉ, giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn thế giới.

Mang tông màu ấm và sang trọng với mặt số xanh tia mặt trời (sunray), kết hợp cùng cọc số La Mã và bộ kim màu vàng. Phiên bản này đi kèm dây đeo bằng thép không gỉ, giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn thế giới. BU0024-02N: Sở hữu diện mạo huyền bí và hiện đại hơn với mặt số đen, mặt số phụ màu xám. Vỏ đồng hồ được làm từ thép không gỉ phủ lớp DLC (Diamond-Like Carbon) đen tuyền chống trầy xước cao cấp, đi kèm dây đeo da. Phiên bản này hiếm hơn với chỉ 170 chiếc và được đánh số thứ tự riêng biệt ở mặt sau.

Cả hai mẫu đồng hồ đều có kích thước tương đối lớn với đường kính 43.5 mm và độ dày 14.8 mm, phù hợp với những người có cổ tay trung bình đến lớn. Hiện tại, Citizen chỉ phát hành bộ đôi này tại thị trường nội địa Nhật Bản. Dù mức giá chính thức chưa được xác nhận, nhưng dựa trên truyền thống của dòng Campanola, đây chắc chắn sẽ là những món đồ xa xỉ được giới mộ điệu săn đón.