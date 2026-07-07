Citizen ra mắt bộ đôi Tsuyosa 60 mới: Nâng cấp mặt số Guilloché và bộ máy Cal.8310 Citizen vừa bổ sung hai phiên bản Tsuyosa 60 mới với mặt số họa tiết Guilloché sang trọng và bộ máy Cal.8310 cải tiến. Điểm nhấn nằm ở tùy chọn kích thước 37mm nhỏ gọn cùng thời gian trữ cót lên đến 60 giờ.

Dòng sản phẩm Tsuyosa của Citizen tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc đồng hồ cơ giá rẻ với việc ra mắt hai biến thể mới thuộc thế hệ "60". Hai mẫu mã mới mang mã hiệu NK0022-50A và NK0030-51X không chỉ thay đổi về diện mạo với họa tiết Guilloché mà còn mang đến lựa chọn kích thước tối ưu hơn cho người dùng có cổ tay nhỏ.

Citizen Tsuyosa NK0022-50A (trái) và NK0030-51X (phải).

Nâng cấp kỹ thuật với bộ máy Cal.8310

Điểm khác biệt quan trọng nhất của dòng Tsuyosa 60 so với các phiên bản tiêu chuẩn nằm ở bộ máy cơ học. Cả hai mẫu mới đều được trang bị bộ máy Cal.8310, một bản nâng cấp đáng giá so với dòng 8210 phổ biến. Cải tiến lớn nhất là thời gian trữ cót được kéo dài lên đến 60 giờ, cho phép người dùng thoải mái tháo đồng hồ qua hai ngày cuối tuần mà không lo bị dừng máy.

Bên cạnh đó, bộ máy này còn tích hợp tính năng "hacking stop" (dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ), giúp việc thiết lập thời gian đạt độ chính xác cao nhất. Người dùng có thể quan sát toàn bộ chuyển động của bộ máy thông qua nắp lưng xuyên thấu (exhibition case back) bằng kính khoáng.

Nghệ thuật Guilloché và sự xuất hiện của kích thước 37mm

Về mặt thẩm mỹ, Citizen đã đưa họa tiết Guilloché lên mặt số của bộ đôi này. Đây là kỹ thuật trang trí bằng các đường vân lặp lại tạo chiều sâu thị giác, thường thấy trên các dòng đồng hồ cao cấp. Họa tiết này giúp mặt số trở nên sinh động hơn dưới các góc ánh sáng khác nhau mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào màu sắc.

Đáng chú ý, mẫu NK0030-51X sở hữu kích thước vỏ 37mm với độ dày 11,5mm. Đây là một bước đi chiến lược của Citizen nhằm lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm, vốn trước đây chủ yếu tập trung vào kích thước 40mm. Kích thước 37mm kết hợp với thiết kế dây đeo tích hợp (integrated bracelet) tạo nên sự cân đối và ôm sát cổ tay, phù hợp với xu hướng đồng hồ cổ điển đang quay trở lại.

So sánh thông số kỹ thuật bộ đôi Tsuyosa 60 mới

Đặc tính NK0022-50A NK0030-51X Kích thước vỏ 40 mm 37 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ mạ vàng Thép không gỉ silver-tone Mặt số Trắng họa tiết Guilloché Xanh Teal họa tiết Guilloché Mặt kính Sapphire Sapphire Kháng nước 5 bar (50m) 5 bar (50m) Giá niêm yết 4.380 HKD (~14,2 triệu VNĐ) 3.980 HKD (~12,9 triệu VNĐ)

Đánh giá khả năng tiếp cận

Cả hai mẫu đồng hồ vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi làm nên thành công của dòng Tsuyosa: kính sapphire chống trầy, dây đeo thép không gỉ chắc chắn và độ hoàn thiện vượt xa tầm giá. Với mức giá dao động từ 500 USD đến 560 USD, đây là lựa chọn hấp dẫn cho những người mới chơi đồng hồ cơ hoặc những ai tìm kiếm một chiếc đồng hồ đeo hàng ngày bền bỉ.

Hiện tại, bộ đôi này đã được niêm yết trên website chính thức của Citizen Hong Kong. Tuy nhiên, kế hoạch phân phối rộng rãi tại các thị trường quốc tế khác vẫn chưa được hãng xác nhận chính thức.