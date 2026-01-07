Citizen ra mắt bộ sưu tập Promaster Marine mới: Bước tiến từ bộ máy Eco-Drive Caliber E118 Dòng đồng hồ lặn mới của Citizen gây chú ý với bộ máy Caliber E118 nâng gấp đôi thời lượng pin và chất liệu dây đeo BENEBiOL thân thiện môi trường, tối ưu cho cổ tay nhỏ.

Citizen vừa chính thức làm mới dòng đồng hồ lặn biểu tượng của mình bằng việc ra mắt bộ sưu tập Promaster Marine mới. Điểm nhấn quan trọng nhất của đợt phát hành này là sự xuất hiện của bộ máy Eco-Drive Caliber E118 thế hệ mới, kết hợp cùng thiết kế vỏ 40,6mm gọn gàng và bảng màu sắc hiện đại.

Bộ sưu tập Promaster Marine mới của Citizen bao gồm bốn mẫu với sự kết hợp màu sắc mặt số và dây đeo khác nhau.

Bộ máy Eco-Drive Caliber E118: Cải tiến hiệu suất năng lượng

Cốt lõi của sự thay đổi lần này nằm ở bộ máy Eco-Drive Caliber E118. Đây là bước tiến đáng kể so với các thế hệ trước khi Citizen đã tối ưu hóa khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Cụ thể, thời lượng dự trữ năng lượng khi sạc đầy đã được nâng từ 6 tháng lên xấp xỉ 1 năm.

Đáng chú ý, việc nâng cao hiệu suất của các tế bào quang điện cho phép Citizen sử dụng các mặt số có màu sắc rực rỡ và độ bão hòa cao hơn mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sạc pin. Điều này giải quyết được bài toán kỹ thuật kinh điển trên đồng hồ năng lượng ánh sáng: mặt số càng dày hoặc màu càng đậm thì càng khó hấp thụ ánh sáng.

Citizen Promaster Marine BN0268-01E nổi bật với vòng bezel và dây đeo màu cam rực rỡ.

Thiết kế tối ưu cho tính ứng dụng hàng ngày

Thay vì chạy theo xu hướng đồng hồ lặn kích thước lớn, Citizen chọn thông số 40,6mm cho đường kính vỏ thép không gỉ. Với độ dày chỉ 11,7mm, các mẫu Promaster Marine mới dễ dàng nằm gọn dưới tay áo sơ mi, phù hợp cho cả mục đích lặn chuyên nghiệp lẫn đeo hàng ngày.

Kích thước 40,6mm mang lại sự cân đối trên cổ tay người dùng.

Trọng lượng của đồng hồ được duy trì ở mức 86g, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc chắn. Dây đeo của bộ sưu tập này sử dụng vật liệu BENEBiOL™, một loại urethane sinh học có nguồn gốc thực vật được phát triển bởi Mitsubishi Chemical Group. Vật liệu này không chỉ bền bỉ trước tác động của môi trường biển mà còn thể hiện cam kết về tính bền vững của thương hiệu.

Phiên bản BN0265-00A kết hợp mặt số trắng tinh khiết và dây đeo xanh olive.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính áp dụng cho cả bốn phiên bản (BN0265-00A, BN0266-07E, BN0267-04L, BN0268-01E):

Đặc tính Thông số kỹ thuật Bộ máy Citizen Eco-Drive Caliber E118 (Năng lượng ánh sáng) Độ chính xác ±15 giây mỗi tháng Thời gian dự trữ pin Khoảng 12 tháng khi sạc đầy Chất liệu vỏ Thép không gỉ Khả năng chống nước 200 mét (Chuẩn Diver's 200m) Kính Kính khoáng (Mineral glass) Tính năng khác Bezel xoay đơn hướng, chống từ Type 1, lịch ngày

Phiên bản đen toàn diện BN0266-07E dành cho những người yêu thích phong cách cổ điển.

Bộ sưu tập Promaster Marine mới dự kiến sẽ chính thức mở bán tại Japan vào ngày 16/07/2026 với mức giá niêm yết 69.300 Yên (tương đương khoảng 426 USD). Sau khi ra mắt tại thị trường nội địa, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại các thị trường quốc tế khác.