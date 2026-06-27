Citizen ra mắt Nighthawk Eco-Drive CA0897-04H: Thiết kế phong cách quân đội đầy ấn tượng Citizen ra mắt Nighthawk CA0897-04H với thiết kế xám quân đội và dây nylon. Đồng hồ dùng máy Eco-Drive B612, kháng nước 200m và tích hợp tính năng bấm giờ chuyên dụng.

Citizen USA vừa âm thầm bổ sung một biến thể mới vào dòng sản phẩm Nighthawk danh tiếng mang mã hiệu CA0897-04H. Đây là sự kết hợp giữa di sản của dòng đồng hồ phi công Promaster và phong cách "tactical" (chiến thuật) hiện đại, mang đến diện mạo tối giản nhưng mạnh mẽ hơn các phiên bản tiền nhiệm.

Citizen CA0897-04H là biến thể màu xám mới của dòng đồng hồ bấm giờ Nighthawk Eco-Drive đi kèm dây đeo nylon.

Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay

Dòng Nighthawk vốn là một phần của bộ sưu tập Promaster từ cuối những năm 1980, nổi tiếng với triết lý thiết kế mượn từ các bảng điều khiển trong buồng lái trực thăng quân sự. Phiên bản CA0897-04H mới vẫn duy trì những đặc điểm nhận dạng cốt lõi như vành xoay thước tính (tachymeter) bên trong, núm vặn dạng vít (screw-down crown) và khả năng kháng nước ở độ sâu 200 mét.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách thực thi màu sắc và chất liệu. Thay vì lớp phủ IP đen thường thấy trên các mẫu Nighthawk gần đây, CA0897-04H sở hữu vỏ thép không gỉ 42 mm với tông màu xám nhám. Việc thay thế dây đeo kim loại bằng dây nylon màu xám không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn tạo ra thẩm mỹ gần giống với dòng đồng hồ thực địa (field watch), mang lại cảm giác bền bỉ và ít phô trương hơn.

Sức mạnh từ bộ máy Eco-Drive B612

Bên trong lớp vỏ xám là bộ máy B612 Calibre độc quyền của Citizen. Đây là bộ máy sử dụng công nghệ Eco-Drive, cho phép chuyển hóa bất kỳ nguồn sáng nào thành năng lượng điện để hoạt động, giúp người dùng không bao giờ phải thay pin. Các tính năng kỹ thuật đáng chú ý bao gồm:

Chronograph: Bấm giờ chính xác đến 1/5 giây, thời gian đo tối đa 60 phút.

Bấm giờ chính xác đến 1/5 giây, thời gian đo tối đa 60 phút. Dual-time: Hiển thị định dạng 12/24 giờ, hỗ trợ theo dõi múi giờ thứ hai.

Hiển thị định dạng 12/24 giờ, hỗ trợ theo dõi múi giờ thứ hai. Lưu trữ năng lượng: Khả năng hoạt động bền bỉ trong bóng tối sau khi được sạc đầy.

Citizen CA0897-04H đặt cạnh phiên bản tiền nhiệm CA0890-54H.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của mẫu Citizen Nighthawk CA0897-04H dựa trên các dữ liệu đã công bố:

Đặc điểm Thông số chi tiết Mã sản phẩm CA0897-04H Kích thước vỏ 42 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ (Tông màu xám) Bộ máy B612 Eco-Drive (Năng lượng ánh sáng) Chống nước 200 mét (20 Bar) Dây đeo Nylon màu xám Tính năng Bấm giờ 1/5 giây, lịch ngày, giờ 24h

Vị thế trên thị trường và mức giá dự kiến

So với mẫu CA0890-54H sử dụng cùng bộ máy nhưng đi kèm dây đeo kim loại, CA0897-04H mang đến một lựa chọn trẻ trung và đa dụng hơn cho những người yêu thích phong cách quân đội. Mặc dù Citizen vẫn chưa xác nhận mức giá chính thức, nhưng dựa trên việc mẫu dây kim loại hiện có giá bán lẻ khoảng 350 - 375 USD, phiên bản dây nylon này dự kiến sẽ có mức giá tương đương hoặc thấp hơn một chút, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với dòng Promaster huyền thoại.