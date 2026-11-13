Claude của Anthropic gián đoạn toàn cầu tối 13/11, hơn 3.800 báo cáo lỗi liên quan sự cố Microsoft Hơn 3.800 báo cáo lỗi trên DownDetector; claude.ai, Claude Code và platform.claude.com đều bị ảnh hưởng, Anthropic cho biết đã triển khai bản vá cho dịch vụ.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic đã gặp sự cố trên diện rộng vào tối ngày 13/11, khiến nhiều người dùng trên toàn cầu không thể đăng nhập hoặc nhận phản hồi từ chatbot. Nguyên nhân chính được xác định có liên quan đến sự cố hệ thống của Microsoft xảy ra cùng thời điểm.

Theo Yahoo News, sự cố này làm gián đoạn nhiều hoạt động công nghệ. Anthropic cho biết đã triển khai bản vá cho các dịch vụ bị ảnh hưởng và tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi.

Hơn 3.800 báo cáo lỗi: Claude gián đoạn ở mức độ nào?

Theo ghi nhận từ nền tảng theo dõi sự cố DownDetector, tình trạng Claude ngừng hoạt động đã thu hút hơn 3.800 báo cáo lỗi từ người dùng. Việc truy cập vào các dịch vụ cốt lõi của Anthropic bị gián đoạn trong nhiều giờ.

Giao diện nền tảng Claude AI do Anthropic phát triển

Trên trang trạng thái chính thức, nhà phát triển xác nhận tỷ lệ lỗi tăng cao ở nhiều tên miền chính. Cụ thể, các dịch vụ bị ảnh hưởng gồm:

Dịch vụ Tình trạng ghi nhận claude.ai Tỷ lệ lỗi tăng cao Claude Code Tỷ lệ lỗi tăng cao platform.claude.com Tỷ lệ lỗi tăng cao

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội X, nhiều người dùng bày tỏ sự thất vọng khi công việc bị gián đoạn. Các bài đăng liên tục xuất hiện với câu hỏi liệu Claude có đang ngừng hoạt động hay không, cho thấy mức độ ảnh hưởng lan rộng của sự cố.

Vì sao lỗi xác thực của Claude lại gắn với Microsoft 365?

Phía Anthropic cho biết họ đang điều tra vấn đề người dùng không thể thực hiện quá trình xác thực trên nền tảng Claude. Nguyên nhân chính của lỗi hệ thống được xác định có liên quan đến sự cố diện rộng của Microsoft.

Người đi bộ ngang qua tòa nhà văn phòng của Microsoft

Theo thông tin từ nguồn tin, vấn đề được phát hiện từ 5:52 chiều ngày hôm trước, bắt nguồn từ sự cố của dịch vụ Microsoft 365. Anthropic giải thích rằng các yêu cầu gửi tới email, SharePoint cũng như tính năng trò chuyện trên Teams đều có nguy cơ thất bại.

Anthropic khắc phục như thế nào?

Để xử lý tình hình, đội ngũ kỹ thuật của Anthropic đã vào cuộc. Trong bản cập nhật mới nhất, công ty thông báo một bản vá lỗi đã được triển khai cho các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Hiện Anthropic tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi của hệ thống. Nguồn tin chưa công bố thời điểm cụ thể mà toàn bộ dịch vụ hoạt động ổn định trở lại.

Điều người dùng cần lưu ý

Sự cố cho thấy các nền tảng AI hiện phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng và dịch vụ của bên thứ ba. Khi một dịch vụ lớn như Microsoft 365 gặp lỗi, tác động có thể lan sang quá trình xác thực và truy cập của các nền tảng khác, trong đó có Claude.

Người dùng có thể theo dõi trang trạng thái chính thức của Anthropic để cập nhật tình hình phục hồi của claude.ai, Claude Code và platform.claude.com.