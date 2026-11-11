Claude được reset toàn bộ hạn mức: Anthropic bù đắp lỗi quota cho gói Pro, Max, Ultra, Team Anthropic cho người dùng Claude trả phí tự kích hoạt một lượt reset mọi giới hạn, từ chu kỳ 5 giờ đến quota tuần, sau các lỗi khiến hạn mức hao nhanh.

Anthropic vừa tặng người dùng Claude trả phí một lượt reset toàn bộ hạn mức sử dụng. Thông báo được đăng trên tài khoản Claude Developers vào sáng 11/11 (giờ Việt Nam), áp dụng cho các gói Pro, Max, Ultra và Team. Động thái này nhằm bù đắp cho những lỗi kỹ thuật khiến quota cạn nhanh bất thường trong thời gian qua.

Lượt reset này áp dụng cho những gì?

Khác với các đợt hỗ trợ nhỏ lẻ trước đây, lượt làm mới lần này bao phủ toàn bộ các mô hình AI và mọi loại giới hạn, từ chu kỳ 5 giờ đến quota theo tuần. Người dùng có thể chủ động kích hoạt vào bất kỳ lúc nào, miễn là trước hạn chót.

Nội dung Chi tiết theo nguồn tin Gói áp dụng Pro, Max, Ultra và Team Phạm vi Toàn bộ mô hình AI và mọi loại giới hạn (chu kỳ 5 giờ, quota tuần) Cách kích hoạt Mục Settings > Usage hoặc truy cập clau.de/reset Hạn chót 14h ngày 10/12 (giờ Thái Bình Dương)

Chủ động chọn thời điểm “sạc đầy”, không cộng thêm thời gian

Đại diện Anthropic làm rõ đây là lượt làm mới bổ sung, không thay đổi chu kỳ khôi phục mặc định của tài khoản. Nói cách khác, người dùng không được cộng thêm thời gian sử dụng. Thay vào đó, họ có quyền tự chọn thời điểm đưa hạn mức về 100% khi cần.

Cách thiết kế này có lợi cho những ai chạy tác vụ nặng hoặc lập trình liên tục. Họ có thể giữ lượt reset đến lúc hạn mức gần cạn thay vì dùng ngay, miễn là kích hoạt trước hạn chót.

Nguyên nhân: lỗi hệ thống làm quota hao nhanh

Anthropic thừa nhận một số lỗi hệ thống gần đây đã khiến tài khoản tiêu tốn quota nhanh bất thường. Công ty cho biết đang khắc phục các sự cố này. Họ cũng nhìn nhận đợt reset riêng cho mô hình Fable hôm 9/11 chưa đủ để giải quyết triệt để với những người đã chạm trần giới hạn tuần trên toàn hệ thống.

Trước đó, cộng đồng lập trình viên và người dùng nâng cao liên tục phàn nàn rằng hạn mức Claude “bốc hơi” quá nhanh, nhất là khi dùng công cụ Claude Code. Nhiều phản ánh trên GitHub cho biết các tài khoản gói Team hay Ultra đắt tiền chạm mốc 100% giới hạn tuần chỉ sau hơn 30 giờ sử dụng.

Sức ép pháp lý đi kèm

Bên cạnh phản ứng từ người dùng, Anthropic đang chịu sức ép pháp lý. Theo Reuters, một thẩm phán Mỹ vừa chấp thuận xem xét vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc quảng cáo gây hiểu lầm về dung lượng sử dụng của gói Claude Max.

Dù vậy, Anthropic khẳng định quyết định tặng lượt reset xuất phát hoàn toàn từ mong muốn khắc phục sự cố kỹ thuật và đền bù trải nghiệm cho khách hàng.

Ý nghĩa với người dùng và bài toán niềm tin

Với người dùng thường xuyên chạy tác vụ nặng hoặc lập trình, một lượt làm mới toàn bộ hạn mức mang lại thêm đáng kể thời gian làm việc. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy quản lý tài nguyên và giữ niềm tin của khách hàng trả phí vẫn là bài toán khó với các công ty phát triển AI.

Người dùng muốn nhận ưu đãi cần kích hoạt lượt reset trước 14h ngày 10/12 (giờ Thái Bình Dương), qua mục Settings > Usage hoặc đường dẫn clau.de/reset.