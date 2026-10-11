Claude Fable 5.2 và Mythos 5.2 ra mắt: Fable giảm còn 8 USD mỗi triệu token, nhanh hơn 30% Anthropic ra mắt Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2, giảm giá đầu vào Fable từ 10 USD xuống 8 USD, trong khi METR đánh giá khả năng tự cải tiến đệ quy của các mô hình.

Anthropic vừa phát hành bộ đôi mô hình AI Claude Mythos 5.2 và Claude Fable 5.2. Trong đợt này, Fable 5.2 giảm giá đầu vào từ 10 USD xuống 8 USD cho mỗi triệu token và phản hồi nhanh hơn 30% so với trước. Việc ra mắt diễn ra khi nhóm đánh giá độc lập METR công bố phân tích về năng lực tự cải tiến của các hệ thống AI.

Fable 5.2 thay đổi gì về giá và tốc độ?

Theo công bố của Anthropic, thế hệ mô hình mới cải thiện rõ rệt ở lập trình, suy luận và xử lý tầm nhìn. Về chi phí, Claude Fable 5.2 giảm từ 10 USD xuống 8 USD cho mỗi triệu token đầu vào. Mức giá này giúp mô hình cạnh tranh hơn với đối thủ trực tiếp là GPT-6 Astra.

Anthropic ra mắt Mythos 5.2 và Fable 5.2

Bên cạnh giá, Fable 5.2 trả về phản hồi nhanh hơn 30% ở các mức độ nỗ lực khác nhau. Với nhu cầu cần tốc độ cao hơn nữa, Anthropic cung cấp tùy chọn phục vụ suy luận tốc độ cao với mức phí gấp đôi.

Hạng mục Thông tin từ Anthropic Giá đầu vào của Fable Từ 10 USD xuống 8 USD cho mỗi triệu token Tốc độ phản hồi của Fable 5.2 Nhanh hơn 30% ở các mức độ nỗ lực khác nhau Suy luận tốc độ cao Có sẵn, mức phí gấp đôi Chính sách dữ liệu Không lưu giữ dữ liệu qua Enterprise Frontier Safeguards

Không lưu giữ dữ liệu: điểm cộng cho khách hàng doanh nghiệp

Một thay đổi đáng chú ý khác là Fable 5.2 tương thích với chính sách không lưu giữ dữ liệu thông qua hệ thống bảo mật Enterprise Frontier Safeguards. Theo nguồn tin, đây là yếu tố từng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực tế.

Fable 5.2 có hiệu suất tốt hơn phiên bản trước

Báo cáo METR và bài toán dự đoán hành vi của mô hình

Bộ đôi mô hình mới ra mắt trong bối cảnh Anthropic đối mặt với báo cáo của nhóm đánh giá bên thứ ba METR. Báo cáo xem xét khả năng tự cải tiến đệ quy và ghi nhận các mô hình nội bộ có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển AI của hãng lên khoảng hai lần. Tuy vậy, báo cáo cho biết vẫn còn những yếu tố chưa chắc chắn.

Ngoài ra, trong tài liệu kỹ thuật, Anthropic ghi nhận Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2 thể hiện sự nghi ngờ khi bị đem ra đánh giá thường xuyên hơn các thế hệ trước. Điều này tạo thách thức cho việc dự đoán hành vi của mô hình trong môi trường thực tế khi năng lực ngày càng mở rộng.

Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2 có mức giá tối ưu hơn

Từ bài toán vật lý đến chuyển đổi mã nguồn Python sang Rust

Trong giai đoạn thử nghiệm trước khi phát hành rộng rãi, Fable 5.2 được dùng trong nhiều dự án phức tạp. Các nhà phát triển ghi nhận mô hình từng bước giải quyết những bài toán mở trong vật lý lý thuyết, hỗ trợ chứng minh Định lý lớn Fermat và tham gia nhiều nghiên cứu chuyên sâu.

Ở mảng lập trình, Anthropic cho biết hơn 90% thay đổi được hợp nhất vào cơ sở mã nguồn cốt lõi của hãng hiện do các mô hình Claude thực hiện dưới sự giám sát của con người. Các thử nghiệm nội bộ cũng ghi nhận khả năng chuyển đổi dịch vụ từ Python sang Rust. Mô hình còn có thể phối hợp vận hành hàng nghìn tác vụ phụ để xây dựng nguyên mẫu phần mềm từ những yêu cầu cơ bản.

Nhìn tổng thể: lợi ích thực tế đi kèm câu hỏi kiểm định

Có thể thấy Claude Fable 5.2 và Mythos 5.2 hướng đến hai mục tiêu: giảm chi phí, tăng tốc độ cho người dùng và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng ứng dụng trong lập trình và nghiên cứu. Tuy nhiên, những đánh giá từ METR cho thấy việc kiểm định an toàn và dự đoán hành vi của mô hình vẫn là vấn đề cần theo dõi khi năng lực AI tiếp tục tăng.