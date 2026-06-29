Claude Mythos 5 chính thức tái xuất: Sức mạnh của siêu mô hình AI khiến giới chức Mỹ dè chừng Chính phủ Mỹ đã cho phép Anthropic phát hành trở lại mô hình Claude Mythos 5 cho các tổ chức đáng tin cậy sau hai tuần đình chỉ vì lo ngại an ninh quốc gia.

Claude Mythos 5, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới nhất của Anthropic, đã chính thức được phép triển khai trở lại sau hai tuần bị đình chỉ hoạt động. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ Mỹ bắt đầu nới lỏng các rào cản kiểm soát đối với những hệ thống AI có năng lực xử lý vượt trội.

Quyết định nới lỏng và nhóm đối tượng ưu tiên

Theo thông báo mới nhất từ Anthropic, Chính phủ Mỹ đã chấp thuận cho công ty phát hành trở lại mô hình Claude Mythos 5. Tuy nhiên, quyền truy cập hiện tại không dành cho đại chúng mà chỉ giới hạn trong một nhóm tổ chức được xác định là "đáng tin cậy" tại Mỹ.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, trong giai đoạn đầu tái triển khai, có hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức được cấp quyền sử dụng hệ thống này. Đáng chú ý, danh sách này bao gồm nhiều tập đoàn lớn thuộc nhóm Fortune 500. Việc hạn chế đối tượng sử dụng cho thấy sự thận trọng của giới chức trong việc kiểm soát tầm ảnh hưởng của công nghệ AI mới.

Mô hình Mythos 5 chỉ được cung cấp đến một số doanh nghiệp Mỹ thuộc diện "đối tác đáng tin cậy". Ảnh: Adobe Stock.

Năng lực kỹ thuật thực tế của Claude Mythos 5

Lý do khiến Claude Mythos 5 bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ nằm ở hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc. Theo bảng đánh giá hiệu năng do Anthropic công bố, bộ đôi mô hình mới gồm Fable 5 và Mythos 5 đã vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh ở mọi chỉ số so sánh.

Để làm rõ sức mạnh này, Anthropic đã sử dụng Opus 4.8 làm cột mốc tham chiếu. Mythos 5 không chỉ cải thiện khả năng xử lý các tác vụ phức tạp mà còn cho thấy năng lực lập trình và mức độ thông minh vượt trội. Thậm chí, công ty nhận định hệ thống này có hiệu suất cao hơn hẳn so với các giải pháp tương đương từ những "ông lớn" như OpenAI hay Google.

Bối cảnh lệnh cấm khẩn cấp từ Nhà Trắng

Trước khi được nới lỏng, vào ngày 12/6, Anthropic đã trải qua một biến cố lớn khi Nhà Trắng phát đi thông báo khẩn yêu cầu gỡ bỏ Fable 5 và Mythos 5 khỏi thị trường chỉ trong vòng 90 phút. Lệnh đình chỉ đột ngột này áp dụng cho toàn bộ người dùng và doanh nghiệp, kể cả ở thị trường quốc tế, do những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia.

Sự việc đã gây ra làn sóng xáo trộn lớn bên trong Anthropic. Với đội ngũ hơn 3.000 nhân viên, ban lãnh đạo công ty đã phải liên tục điều chỉnh các thông báo nội bộ để giải thích về tình hình và tìm cách ứng phó với yêu cầu từ chính phủ. Việc Mythos 5 được quay trở lại, dù dưới dạng hạn chế, cho thấy Anthropic đã phần nào đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt mà giới chức Mỹ đặt ra cho các siêu mô hình AI thế hệ mới.