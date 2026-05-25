CLB CAHN sắp kích nổ bom tấn Leo Santos: Trung vệ 1 triệu Euro cập bến V-League Đương kim vô địch V-League CAHN chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với Leo Santos, trung vệ người Brazil được định giá 1 triệu Euro với hồ sơ thi đấu từ lò Corinthians.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang tiến gần đến việc sở hữu chữ ký của trung vệ Leonardo Rodrigues dos Santos, thường được gọi là Leo Santos. Thương vụ này không chỉ bổ sung chất lượng cho hàng thủ của nhà đương kim vô địch V-League mà còn hứa hẹn phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng tại Việt Nam.

Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 1 triệu Euro

Theo dữ liệu từ chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Leo Santos hiện được định giá lên tới 1 triệu Euro. Nếu quá trình đàm phán hoàn tất như dự kiến, ngôi sao 27 tuổi người Brazil sẽ chính thức trở thành một trong những ngoại binh có giá trị niêm yết cao nhất trong lịch sử giải đấu V-League.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào một cầu thủ ở tầm giá này cho thấy tham vọng lớn của đội bóng ngành công an trong việc duy trì vị thế dẫn đầu tại sân chơi quốc nội và vươn tầm ra đấu trường châu lục. Tiến trình đàm phán giữa ban lãnh đạo đội bóng và cầu thủ này đang diễn ra rất thuận lợi.

Sự đa năng và hồ sơ thi đấu từ lò đào tạo danh tiếng

Sinh năm 1998, Leo Santos sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m86. Điểm mạnh lớn nhất của ngôi sao gốc Nam Mỹ chính là sự đa năng khi anh có thể chơi tốt ở vai trò trung vệ, hậu vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. Sự linh hoạt này được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho CAHN trong bối cảnh đội bóng cần lực lượng dày để xoay tua cho nhiều mặt trận.

Trước khi lọt vào tầm ngắm của CLB CAHN, Leo Santos đã sở hữu một bản lý lịch thi đấu chuyên nghiệp ấn tượng tại quê nhà Brazil:

Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Corinthians. Kinh nghiệm thi đấu: Từng khoác áo hàng loạt đội bóng lớn như Fluminense, Ponte Preta, Ferroviária, Ceara SC và Guarani.

Củng cố chất thép cho tham vọng bảo vệ ngôi vương

Sự góp mặt của Leo Santos được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn và đẳng cấp cho hàng phòng ngự của CAHN. Đây được xem là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng bảo vệ ngai vàng quốc nội, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu tiến sâu tại các giải đấu quốc tế, mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Với kinh nghiệm dày dạn tại giải vô địch quốc gia Brazil, trung vệ thuận chân phải này hứa hẹn sẽ trở thành chốt chặn tin cậy, giúp hệ thống phòng ngự của CAHN trở nên khó bị đánh bại hơn trong mùa giải tới.